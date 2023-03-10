主教周守仁下月訪京 回歸後首度 夏志誠同受邀 料見內地宗教事務官方機構

教區：應不會探訪地下教會

中大崇基神學院名譽高級研究員盧龍光牧師分析，香港教會在2019年社會運動被指「走得前」，今次內地教區邀請訪問，或意味內地有意在風波後釋出善意及保持溝通，他不認為與中梵關係特別有關。教區回覆稱，建交是中梵之間議題，今次是教區間拜訪和交流。

對於此行會否探訪未獲內地官方認可的「地下教會」，教區稱周守仁受北京教區邀請，交談時有可能觸及其他議題，但應不會探訪地下教會。神父羅國輝稱，香港與內地教會是兄弟，總要溝通，毋須刻意分「樓上樓下」，說見或不見。

根據教區行程，周守仁一行會接觸「當地其他主教、神職、教友」及「內地負責宗教事務的相關單位」等。周守仁稱，此行將延續香港教區橋樑角色任務，促進雙方接觸與交流，增進了解。

回歸前胡振中兩訪京 陳日君在任曾訪滬穗

盧龍光分析，今次由內地教區邀請而非內地政府提出，避開香港教會與內地政府關係，淡化政治性質，亦相信教區此行得到梵蒂岡首肯。他認為經歷反修例風波及疫情缺乏接觸，對兩地教會關係不是好事，希望日後「有得傾」。

今次是回歸以來香港教區主教首次訪京。1985年時任教區主教胡振中應國務院宗教事務局邀請訪問北京及上海，其間與全國宗教事務局長、時任中央統戰部副部長江平、時任港澳辦主任姬鵬飛等人見面。1994年胡應邀訪問北京、武漢及西安，其後未再有主教任內獲邀訪問北京（見表）。

榮休主教樞機陳日君擔任主教期間兩訪內地但未曾上京。陳日君上任後，2004年首到上海「私人訪問」3天，沒與內地官員會面；2005年香港六大宗教代表訪問廣州，與廣東省長會面，陳日君獲邀。2009年成為教區主教的湯漢，前一年以助理主教身分獲邀參加北京奧運開幕禮。

將往利瑪竇墓園憑弔

《公教報》報道，周守仁會到剛封聖的意大利耶穌會神父、在明代來華的利瑪竇之墓園憑弔及到當地教堂主持感恩祭。現任教宗方濟各曾多次公開推崇利瑪竇精神，周守仁亦同屬利瑪竇所屬的耶穌會。

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