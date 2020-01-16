【Emily】本研問「明日大嶼」 ChatGPT列4影響

ChatGPT回覆本研話，明日大嶼為大型基建項目，並列出4項市民反對興建嘅理由。4項影響包括環境禍害，ChatGPT話項目會填海，將影響海洋生態系統及製造環境污染；項目亦有可能為納稅人造成負債，預期經濟收益或不足以彌補項目成本；項目亦未有回應房屋短缺嘅核心問題，如內地投資者對物業嘅高需求；以及項目有違社會公義，因項目利益主要集中喺富裕一群，變相令貧富懸殊差異更大。ChatGPT總結，最終應否反對計劃屬市民個別意見，但當局落決定時應容許透明及開放嘅公眾討論。

本研就回應稱，成日話「AI會即將取代人類工作，其實可能更有價值係取代啲公共決策者份工」 。不過，行會成員陳健波日前拍片反駁對填海計劃嘅質疑，話世界咁大，梗有人填海失敗，但香港過去填海無爛尾，三分之二嘅新市鎮都係填海而嚟，佢並叫政府多向公眾解釋建人工島嘅好處。