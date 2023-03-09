妒女友對狗更好 男友認虐畜准保釋候判

狗吠被告女友生疑 錄影揭腳踢櫈擊

被告羅家健承認於2022年7月21日至8月8日之間，在香港仔鴨脷洲大街某單位殘酷對待一隻金毛尋回犬和一隻混種狗，引致牠們受到不必要的痛楚。

案情指被告2022年5月與第一控方證人發展成情侶，他間中會到女友位於香港仔鴨脷洲的住所過夜，女友亦多配置一套鎖匙以便被告協助照顧她兩隻寵物犬「嘟嘟」和「妹妹」。同年8月8日，「妹妹」向被告異常地吠叫，女友起疑於是翻看閉路電視片段，發現被告當日較早時間曾踢「嘟嘟」頭部和向牠扔紙巾。

女友繼而揭發被告於7月21日至8月8日之間，曾7次傷害兩犬，包括以櫈重擊下顎3次、故意踢和踩臉等。女友遂與被告對峙，決定與他分手，被告承認妒忌女友「對啲狗好過對佢」，「唔抵得」之下犯案。翌日，女友帶其中一犬到動物醫院診治，診斷出其頸部疼痛源於軟組織受損。

【案件編號：ESCC 57/23】