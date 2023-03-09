港聞

港聞二

黃英豪倡中資建電商平台扶港小企

【明報專訊】人大政協連日在北京審議不同部門工作報告，其中政府工作報告提及數碼經濟、跨境貿易等。全國人大代表、進出口界立法會議員黃英豪關注本港傳統貿易疫下大跌，在兩會提交多項建議，包括內地有關部門採取措施解決香港跨境電商問題，如支持香港大型中資企業在港搭建電商平台，特別讓中小企以較低成本進入內地。

黃英豪指出，由於香港和內地屬不同關稅區，物流、資金流等都有一定限制，令本港品牌成本高昂，他建議由本港大型中資在港搭建跨境電商平台，透過其內地商業及物流配送網絡等，同時協助中小企及本港年輕創業者。

指貿發局應轉型 經貿辦首要推跨境平台

在本地層面，他建議一直主要靠展覽助港企開拓業務的貿發局，應轉型協助中小企數碼化、加入跨境電商等，同時政府駐外經貿辦亦應加強為本港貨品開拓市場，其中首要推動跨境平台。

另外，今日將會小組審議日前公布的最高人民法院和最高人民檢察院工作報告，本身是律師的港區人代陳曉峰稱，內地推出人民法院在線訴訟、在線調解、在線運行三大規則，建構司法區塊鏈統一平台，確定了人工智能只能幫助而不能替代法官裁判，他建議內地可藉香港把法律科技、智慧法院、陽光司法推展至世界各地，鞏固本港作為法律及爭議解決中心的定位。

（2023全國兩會）

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