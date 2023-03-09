王滬寧囑政協助解民困 提4點希望 維護主權、宣揚一國兩制

全國兩會正在北京舉行，有望出任全國政協主席的王滬寧昨晨出席港澳全國政協聯組會，會見230多名港澳全國政協，歷時約1.5小時，中央統戰部長石泰峰、港澳辦主任夏寶龍等亦有與會。港區政協蔡冠深會後引述王滬寧對港區政協提出4點希望，包括堅持愛國者治港，關注國家安全、主權和發展利益；香港要融入國家發展大局，把握大灣區機遇，與國家同步發展；解決住屋、就業、青年、養老等民生問題；以及對外「說好香港和中國故事」，講述香港實際情况。

蔡說，海外不少人對香港有誤解，媒體報道未必反映本港真實情况，認為王滬寧因此期望讓海外知道香港是一國兩制的成功案例。他亦引述王提到要為下一代青少年作愛國主義教育，讓他們真正理解一國兩制。

港區政協廖長江稱，王滬寧4點希望先點出國安問題，稱要維護《憲法》和《基本法》正確實施，不過未有提及23條立法。他又說，王滬寧指出「愛國者治港」屬大是大非問題，涉及香港長期繁榮穩定，不能動搖。

梁振英料連任 成港唯一政協副主席

另外，政協昨舉行主席團會議審理第十四屆政協主席、副主席、常委名單。據了解現任全國政協副主席、前特首梁振英被列入政協副主席建議名單，預計連任；現任全國政協副主席、前特首董建華卸任。梁振英是唯一被列入名單的香港代表，意味來屆香港只有一名全國政協副主席。另消息稱，共16名香港代表被列入全國政協常委建議名單，與早前被列入新一屆政協主席團名單相同。

鄭雁雄：須按形勢改革港澳工作體制

國務院機構改革未提及港澳辦是否轉為中共中央直轄。中聯辦主任鄭雁雄昨出席港區人大代表團會議時表示，不斷適應形勢發展並按工作需要優化和改革港澳工作領導體制，才能確保黨有力領導一國兩制，保證一國兩制沿正確方向行穩致遠。

明報記者

（2023全國兩會）