港聞

港聞二

王滬寧囑政協助解民困 提4點希望 維護主權、宣揚一國兩制

【明報專訊】中共中央政治局常委王滬寧昨日會見港澳全國政協委員，會上點出住屋、就業、青年、養老等問題，表示希望港區政協幫助政府解決這些民生問題，為市民「排憂解難」。王滬寧亦期望港區政協對外「說好香港和中國故事」，特別要宣揚一國兩制在香港成功落實及其優點，並讓本港青少年理解一國兩制的真正意義。

全國兩會正在北京舉行，有望出任全國政協主席的王滬寧昨晨出席港澳全國政協聯組會，會見230多名港澳全國政協，歷時約1.5小時，中央統戰部長石泰峰、港澳辦主任夏寶龍等亦有與會。港區政協蔡冠深會後引述王滬寧對港區政協提出4點希望，包括堅持愛國者治港，關注國家安全、主權和發展利益；香港要融入國家發展大局，把握大灣區機遇，與國家同步發展；解決住屋、就業、青年、養老等民生問題；以及對外「說好香港和中國故事」，講述香港實際情况。

蔡說，海外不少人對香港有誤解，媒體報道未必反映本港真實情况，認為王滬寧因此期望讓海外知道香港是一國兩制的成功案例。他亦引述王提到要為下一代青少年作愛國主義教育，讓他們真正理解一國兩制。

港區政協廖長江稱，王滬寧4點希望先點出國安問題，稱要維護《憲法》和《基本法》正確實施，不過未有提及23條立法。他又說，王滬寧指出「愛國者治港」屬大是大非問題，涉及香港長期繁榮穩定，不能動搖。

梁振英料連任 成港唯一政協副主席

另外，政協昨舉行主席團會議審理第十四屆政協主席、副主席、常委名單。據了解現任全國政協副主席、前特首梁振英被列入政協副主席建議名單，預計連任；現任全國政協副主席、前特首董建華卸任。梁振英是唯一被列入名單的香港代表，意味來屆香港只有一名全國政協副主席。另消息稱，共16名香港代表被列入全國政協常委建議名單，與早前被列入新一屆政協主席團名單相同。

鄭雁雄：須按形勢改革港澳工作體制

國務院機構改革未提及港澳辦是否轉為中共中央直轄。中聯辦主任鄭雁雄昨出席港區人大代表團會議時表示，不斷適應形勢發展並按工作需要優化和改革港澳工作領導體制，才能確保黨有力領導一國兩制，保證一國兩制沿正確方向行穩致遠。

明報記者

（2023全國兩會）

上 / 下一篇新聞

女工會揭遭「洗版」後 2/3留言一日消失
女工會揭遭「洗版」後 2/3留言一日消失
碎屍案前夫女友人控協助罪犯 准保釋
碎屍案前夫女友人控協助罪犯 准保釋
調查：年紀學歷居所面積愈高 婦女愈感幸福
調查：年紀學歷居所面積愈高 婦女愈感幸福
多一童樂居職員認罪 求情稱「成間中心本身有病」
多一童樂居職員認罪 求情稱「成間中心本身有病」
3周5宗墜物曝光 醫局：內部一貫透明 儀器樓宇事故無傷亡非必須呈報 病人代表促涵蓋
3周5宗墜物曝光 醫局：內部一貫透明 儀器樓宇事故無傷亡非必須呈報 病人代表促涵蓋
單日兩事故曝光 葵院昨夜塌石屎 屯院去年冧天花
單日兩事故曝光 葵院昨夜塌石屎 屯院去年冧天花
富士達攬7醫院聯網屋宇勘察 醫局：關注表現
富士達攬7醫院聯網屋宇勘察 醫局：關注表現
拋垃圾阻街加倍罰款 政府料最快第四季推
拋垃圾阻街加倍罰款 政府料最快第四季推
拆垃圾房掛畫 清潔工稱非強迫 指房署職員僅問是否多人拍照 丟淡後考慮再掛
拆垃圾房掛畫 清潔工稱非強迫 指房署職員僅問是否多人拍照 丟淡後考慮再掛
《施政》建議 議員：掛畫營造「幸福感」 房局無回應
《施政》建議 議員：掛畫營造「幸福感」 房局無回應
起底第二宗判刑 女子囚兩月緩刑兩年
起底第二宗判刑 女子囚兩月緩刑兩年
倡兩途徑吸外地護士 可免試 「特別註冊」獲僱主滿意即毋須考 林哲玄：不合適
倡兩途徑吸外地護士 可免試 「特別註冊」獲僱主滿意即毋須考 林哲玄：不合適
婆婆栗子攤充公風波 食環：看檔者不能買賣
婆婆栗子攤充公風波 食環：看檔者不能買賣
石油氣喉破損搶火 夫婦燒傷一危
石油氣喉破損搶火 夫婦燒傷一危
政府製短片宣傳人工島 訪不同專業團體推銷
政府製短片宣傳人工島 訪不同專業團體推銷
區諾軒指「攬炒十步」瘋狂 挑國家情緒 稱衛服界無開協調會議 不知余慧明初選目標
區諾軒指「攬炒十步」瘋狂 挑國家情緒 稱衛服界無開協調會議 不知余慧明初選目標
區：展示私函「對我有一定傷害」
區：展示私函「對我有一定傷害」
黃英豪倡中資建電商平台扶港小企
黃英豪倡中資建電商平台扶港小企
妒女友對狗更好 男友認虐畜准保釋候判
妒女友對狗更好 男友認虐畜准保釋候判
小巴猛撼貨櫃尾 車身劏開 6人傷
小巴猛撼貨櫃尾 車身劏開 6人傷
涉訛稱炸彈放中聯辦 稱精神病影響 無業漢不認罪
涉訛稱炸彈放中聯辦 稱精神病影響 無業漢不認罪
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】致敬婦女 李家超偕女高官「畀心心」 郭玲麗陳家珮著華服去酒會
【Emily】致敬婦女 李家超偕女高官「畀心心」 郭玲麗陳家珮著華服去酒會
【Emily】故宮館「百樣玲瓏展」 看卡地亞與女性故事
【Emily】故宮館「百樣玲瓏展」 看卡地亞與女性故事
【Emily】警發騙案警示 籲用App認清陷阱
【Emily】警發騙案警示 籲用App認清陷阱
【Emily】收回土地「暫作其他用途」 田北辰倡設期限
【Emily】收回土地「暫作其他用途」 田北辰倡設期限
【Emily】中大校友評議會8月大會 公布選舉結果
【Emily】中大校友評議會8月大會 公布選舉結果
【Emily】本研問「明日大嶼」 ChatGPT列4影響
【Emily】本研問「明日大嶼」 ChatGPT列4影響