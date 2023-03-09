港聞

港聞二

區：展示私函「對我有一定傷害」

【明報專訊】區諾軒昨午甫開庭時舉手向法官示意，稱上次聆訊辯方於庭上展示他親筆寫給被告鄭達鴻的私人信件，「對我有一定傷害，更加不想（對）第三者造成傷害，如果引用唔係必要嘅，可免則免」。區語畢，犯人欄內的被告低聲交談。另外，區供稱，不肯定鄭達鴻是否認同在當選立法會後無差別否決財政預算案。

稱從容面對 被告傳笑聲

對於展示私人信件，法官陳仲衡認為，應由辯方決定如何提問以協助被告，除非問題毫不相關；區回應「我會從容面對」，眾被告傳出笑聲。法官李運騰表示，辯方可呈遞文件予證人閱覽，或不需向公眾展示。代表公民黨鄭達鴻的資深大律師潘熙解釋，該信件是控方納入為「未被使用材料」。

「7．11初選記招前

仍信否決財案合法」

潘熙繼續盤問區諾軒，國安法實施後，初選參加者是否擔心否決財案犯法？區表示，有參選人擔心觸犯國安法，但未仔細問及否決財案是否犯法，其間戴嘗試解釋否決財案並非違法，但區無法觀察參選人是否接納戴的說法並放心。區同意直至2020年7月11日初選記者會前，他仍然相信否決財案為合法，也不見參選人對此表達異議。

至於公民黨未被起訴的成員，區稱，從記者會和選舉事務處網頁得悉林瑞華出選功能組別飲食界，他知道郭榮鏗參選法律界。被問到鄭達鴻曾否同意當選立法會後，會無差別否決預算案？區說「我唔肯定」。

潘熙其後問及區諾軒手機的行事曆，區表示反而不介意於庭上公開，他曾稱出席「沈旭暉35+交流會」。根據行事曆，以新蒲崗勤達中心一單位為名的活動在2020年3月20日舉行，行事曆又顯示同年5月6日名為「simon shen」的活動；區稱和沈旭暉、林瑞華等功能組別參選人在林的餐廳吃晚飯，形容為「非正式交流」，當時無初選參加者在場，而出席者絕少談及否決財案，林提過否決財案會造成兩難局面，因為林要照顧業界的意見。

（初選案）

（港區國安法）

相關字詞﹕鄭達鴻 串謀顛覆國家政權罪 民主派初選案 港區國安法

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