區諾軒指「攬炒十步」瘋狂 挑國家情緒 稱衛服界無開協調會議 不知余慧明初選目標

代表醫管局員工陣線前主席余慧明的辯方大律師石書銘，昨午開始盤問控方證人區諾軒。被問到與余的來往，區稱只記得余於2020年7月初選記者會發言，他負責為對方計時，雙方無特別對話。至於會否知道余對初選目標的想法，區表示只知道余慧明等人於2020年5月聯絡戴耀廷，表達有意舉辦衛生服務界初選。

庭上顯示衛生服務界初選的WhatsApp群組紀錄，區諾軒自言在群組幾乎「不發一言」，又稱該界別無舉行協調會議。石書銘提出，可否說區諾軒主要關注地方選區和「超區」，功能組別是次要考慮？區表示他仍關心功能組別，但他所接觸的參選人主要與沈旭暉有聯絡，「在本案而言，甚至不應該被視為謀劃的一部分」。法官李運騰強調，相關人士是否涉及串謀（conspiracy）要留待法庭決定。

指〈真攬炒十步〉致「質性變化」

區：曾聲明初選文章應分開審視

石書銘在庭上讀出區諾軒的書面供辭，區稱於2020年7月退出初選工作後，曾獲邀到港台《千禧年代》做嘉賓，當時鮮明反對戴耀廷的言論，並聲明初選活動應與戴的文章〈真攬炒十步 這是香港宿命〉分開審視。區解釋，他辦初選初心是不應該綑綁各人就預算案的立場，不過戴撰文鼓勵運用否決權，引起指控初選犯法的輿論，尤其是《港區國安法》於2020年6月底實施，初選的法律風險很高。

涉案「攬炒十步」文章於2020年4月刊出，法官李運騰問及，後期各區協調會議都有文件談及否決預算案，「所以你不是直至4月底，才意識到運用否決權是35+的元素之一？」區諾軒承認他對此知情，但指戴耀廷發文提倡「攬炒」，令他覺得初選有質性上的變化。

昨日庭上出現小插曲，代表第8被告鄭達鴻的大律師午間完成盤問，第10被告楊雪盈一方原擬發問，法官關注會否輪到第5被告吳政亨盤問。同時代表吳政亨和第47被告余慧明的石書銘表示，吳被列入公訴書最後一人，余為最後一名受審被告，應留待最後階段。法官陳慶偉命令「不，現時開始（no, now）」，石隨即開始盤問。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）

（港區國安法）