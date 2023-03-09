石油氣喉破損搶火 夫婦燒傷一危

消防接報到場時，火已被撲熄，夫婦二人均燒傷清醒，其中58歲余姓女子傷勢較嚴重，全身有多處燒傷，送院時臉部貼上燒傷敷料，雙手由繃帶包裹，其65歲徐姓丈夫臉及手部燒傷，經初步治理後情况嚴重。

機電署檢爐具調查

現場為筲箕灣東大街133至137號東明樓，昨清晨6時許，二樓單位疑因石油氣泄漏搶火，傳出爆炸聲，戶主兒子聽聞呼救聲驚醒，報警求助。現場消息稱，搶火時余婦走避不及燒傷，丈夫上前用毛氈撲火亦受傷。消防及警方接報到場，戶主兒子事後在場協助了解事件，火警中毋須疏散。

警方及消防在現場調查後，有石油氣分銷商職員將涉事石油氣瓶及其他單位同款氣瓶檢走。機電工程署發言人表示，意外後已派員到場調查，發現接駁煮食爐的石油氣軟喉破損，疑導致石油氣泄漏搶火，事後已檢走該爐具及配件跟進調查，並已聯絡相關註冊氣體供應公司檢走石油氣瓶。涉事石油氣瓶印有「Esso」，該品牌授權營運商「依時能源有限公司」回覆稱，已即時聯絡分銷商並派員到場了解，公司會全力提供協助，務求盡快查明起因。

男傷者經營外賣店 鄰舖讚勤力

鄰居葉先生透露，傷者一家居於該單位超過20年，平日見面時亦有交談。因大廈為舊式樓宇，全幢均使用瓶裝石油氣，過往未曾出現嚴重事故。戶主兒子的契媽吳女士稱，單位沒有熏黑，夫婦二人傷勢嚴重，仍在深切治療部留醫，又認為使用石油氣危險，用電較為安全。她因事發時不在屋內，故不清楚經過，但相信兩人當時不是煮早餐。

據悉，傷者徐先生在東大街經營外賣店「印尼沙爹屋」，售賣串燒及巴東牛肉飯等食品，藝人謝霆鋒亦曾光顧。該店昨無營業。鄰舖李先生表示，該店開業近20年，老闆為人隨和，非常勤力，以往幾乎每日開舖，經常大排長龍，不過疑因年紀大，「星期六、日做得攰」，現時逢周一休息。