婆婆栗子攤充公風波 食環：看檔者不能買賣

江玉歡：婆婆無怪署方 暫先回鄉省親

江玉歡引述陳婆婆稱希望恢復正常及平靜生活，復業必定通知大家，「屆時在檔口可跟婆婆打個招呼」。江認為，小販行業若獲妥善規管和扶持，能發揮正面作用，為基層提供多一條自力更生出路。

江玉歡向本報記者表示，食環署昨就事件向她解釋署方並非「不近人情」，只是在持牌人不在場情况下，協助看管檔攤的人不能買賣，故需執法。她引述陳婆婆稱並無怪責署方人員，食環日常巡查時對她很有禮貌；惟江認為不排除陳婆婆在不知情下容許看管檔攤的人買賣，建議署方加強宣傳，避免再有人誤墮法網。

倡署方多宣傳看檔者不能買賣 免墮法網

被問及坊間懷疑陳婆婆「借牌」予他人進行小販活動，江玉歡稱日前探訪時陳婆婆未提及有關情况，亦未有表明與被捕人關係，着大眾給予陳婆婆空間，強調對方只是「想搵食」。

署方稱執法已體諒 先警告後執法

食環署回覆本報查詢稱，事發地點是主要通道，相當繁忙，署方人員事前已警告和驅趕，一小時後再到場跟進，發現一名約30歲男子經營熟食攤檔，有足夠證據認為他無牌販賣、在公眾地方造成阻礙及未領有效牌照，故拘捕。署方強調執法政策已具體諒，一般會「先警告後執法」，但如有無牌小販售賣熟食，人員會即時執法。

署方又稱，有必要檢取小販設備和貨品作證據供法庭考慮；法例規定如小販被裁定無牌販賣，法庭須即時命令沒收相關設備或貨品。