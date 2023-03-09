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起底第二宗判刑 女子囚兩月緩刑兩年

【明報專訊】36歲女子向作為供應商的女事主訂購口罩，但支付4萬多元後無收到貨，僅獲退款不足四分之一，其後她在facebook群組披露女事主和其丈夫的個人資料。女子早前承認私隱專員公署控告的14項「未獲資料當事人同意下披露其個人資料」罪，昨在沙田裁判法院被判入獄兩月，緩刑兩年，為「起底」新條文生效後第二宗判刑案件。

裁判官認為被告受騙雖值得同情，但以此「起底」方法報復十分不智，告誡她汲取教訓。

受騙報復 官籲正途追討

裁判官引述被告岑溱蕎（36歲，報稱從事網上貿易，圖）的報告指她有悔意，不了解法律後果而犯案，本案屬單一事件。裁判官同意被告損失金額不少，惟被告行為令事主受影響，須承擔責任，並提醒她應循法律途徑討回金錢。辯方求情稱被告因要照顧僅半歲大的孩子，因此未能履行社會服務令，冀法庭判緩刑。

案情指被告2020年初在網上認識女事主，之後向她購入口罩，付款45,670元，惟對方沒供貨，僅退款9200元。翌年10至12月，被告在「香港嬰兒用品批發聯盟」、「香港批發苦主大聯盟」等14個facebook群組公開兩名事主中文姓名、手機號碼及相片，稱與女事主發生金錢糾紛，呼籲其他受害者主動聯絡她。被告於2022年7月被捕，警誡下稱希望藉此提醒他人免於受騙。

個人資料私隱專員鍾麗玲歡迎法庭判刑，提醒市民違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。

【案件編號：STCC 3175/22】

相關字詞﹕沙田裁判法院 起底刑事化 未獲資料當事人同意下披露其個人資料 私隱專員公署

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