《施政》建議 議員：掛畫營造「幸福感」 房局無回應

倡訂「幸福指引」 5屋邨試行

民建聯立法會議員梁熙回應查詢時表示，事件反映清潔工在不影響工作的前提下，自願裝飾垃圾房，甚至引來市民主動走入垃圾房駐足「打卡」，不但有助鄰里共融，亦有助營造幸福感。梁熙建議當局以葵涌邨作為首個試點，為職工及居民營造「幸福感」，走入社區。

工會：無儲物櫃 私物被清走

葵涌邨一垃圾站事件曝光後，事件引發社會關注清潔工的權益。食環署職工權益工會副主席李美笑昨於商台《在晴朗的一天出發》表示，據其了解，涉事垃圾站由外判清潔公司負責，站內不設儲物櫃及更衣空間，過往清潔工曾將私人物品如水鞋及個人衣服等，放於垃圾站內，卻被房署要求清走全部私人物品。她批評房署未有向清潔工提供儲物空間，促當局改善職工權益。

李美笑昨言，據她所知，垃圾站內沒有儲物櫃及更衣空間，故清潔工要將個人物品放在站內，「你都冇locker（儲物櫃）畀佢，佢擺邊啫係咪？咁佢咪唯有擺喺個站度囉」。她續說，以往亦曾有人投訴，房署已要求清潔工清走個人物品兩三次，但未知是否曾要求清走畫作等。

她認為房署雖然非直接僱用外判清潔工，但亦應關注站內職安問題，又稱食環署亦逐漸為工友增設休息室設施，冀房署改善安排。