港聞

港聞二

《施政》建議 議員：掛畫營造「幸福感」 房局無回應

【明報專訊】政府去年《施政報告》提出為公營房屋居民打造更舒適的公共空間、設施及屋邨環境。房屋局長將會主持專責小組，為新公營房屋項目制訂「幸福設計」指引，挑選5個現有屋邨作為先導計劃。本報向房屋局查詢指引最新進度，以及「幸福感」定義，例如市民願意到垃圾房欣賞清潔工佈置的畫作，是否屬幸福感的定義之一，至截稿前未獲回覆。

倡訂「幸福指引」 5屋邨試行

民建聯立法會議員梁熙回應查詢時表示，事件反映清潔工在不影響工作的前提下，自願裝飾垃圾房，甚至引來市民主動走入垃圾房駐足「打卡」，不但有助鄰里共融，亦有助營造幸福感。梁熙建議當局以葵涌邨作為首個試點，為職工及居民營造「幸福感」，走入社區。

工會：無儲物櫃 私物被清走

葵涌邨一垃圾站事件曝光後，事件引發社會關注清潔工的權益。食環署職工權益工會副主席李美笑昨於商台《在晴朗的一天出發》表示，據其了解，涉事垃圾站由外判清潔公司負責，站內不設儲物櫃及更衣空間，過往清潔工曾將私人物品如水鞋及個人衣服等，放於垃圾站內，卻被房署要求清走全部私人物品。她批評房署未有向清潔工提供儲物空間，促當局改善職工權益。

李美笑昨言，據她所知，垃圾站內沒有儲物櫃及更衣空間，故清潔工要將個人物品放在站內，「你都冇locker（儲物櫃）畀佢，佢擺邊啫係咪？咁佢咪唯有擺喺個站度囉」。她續說，以往亦曾有人投訴，房署已要求清潔工清走個人物品兩三次，但未知是否曾要求清走畫作等。

她認為房署雖然非直接僱用外判清潔工，但亦應關注站內職安問題，又稱食環署亦逐漸為工友增設休息室設施，冀房署改善安排。

相關字詞﹕幸福感 葵涌邨

上 / 下一篇新聞

女工會揭遭「洗版」後 2/3留言一日消失
女工會揭遭「洗版」後 2/3留言一日消失
碎屍案前夫女友人控協助罪犯 准保釋
碎屍案前夫女友人控協助罪犯 准保釋
調查：年紀學歷居所面積愈高 婦女愈感幸福
調查：年紀學歷居所面積愈高 婦女愈感幸福
多一童樂居職員認罪 求情稱「成間中心本身有病」
多一童樂居職員認罪 求情稱「成間中心本身有病」
3周5宗墜物曝光 醫局：內部一貫透明 儀器樓宇事故無傷亡非必須呈報 病人代表促涵蓋
3周5宗墜物曝光 醫局：內部一貫透明 儀器樓宇事故無傷亡非必須呈報 病人代表促涵蓋
單日兩事故曝光 葵院昨夜塌石屎 屯院去年冧天花
單日兩事故曝光 葵院昨夜塌石屎 屯院去年冧天花
富士達攬7醫院聯網屋宇勘察 醫局：關注表現
富士達攬7醫院聯網屋宇勘察 醫局：關注表現
拋垃圾阻街加倍罰款 政府料最快第四季推
拋垃圾阻街加倍罰款 政府料最快第四季推
拆垃圾房掛畫 清潔工稱非強迫 指房署職員僅問是否多人拍照 丟淡後考慮再掛
拆垃圾房掛畫 清潔工稱非強迫 指房署職員僅問是否多人拍照 丟淡後考慮再掛
起底第二宗判刑 女子囚兩月緩刑兩年
起底第二宗判刑 女子囚兩月緩刑兩年
倡兩途徑吸外地護士 可免試 「特別註冊」獲僱主滿意即毋須考 林哲玄：不合適
倡兩途徑吸外地護士 可免試 「特別註冊」獲僱主滿意即毋須考 林哲玄：不合適
婆婆栗子攤充公風波 食環：看檔者不能買賣
婆婆栗子攤充公風波 食環：看檔者不能買賣
石油氣喉破損搶火 夫婦燒傷一危
石油氣喉破損搶火 夫婦燒傷一危
政府製短片宣傳人工島 訪不同專業團體推銷
政府製短片宣傳人工島 訪不同專業團體推銷
區諾軒指「攬炒十步」瘋狂 挑國家情緒 稱衛服界無開協調會議 不知余慧明初選目標
區諾軒指「攬炒十步」瘋狂 挑國家情緒 稱衛服界無開協調會議 不知余慧明初選目標
區：展示私函「對我有一定傷害」
區：展示私函「對我有一定傷害」
王滬寧囑政協助解民困 提4點希望 維護主權、宣揚一國兩制
王滬寧囑政協助解民困 提4點希望 維護主權、宣揚一國兩制
黃英豪倡中資建電商平台扶港小企
黃英豪倡中資建電商平台扶港小企
妒女友對狗更好 男友認虐畜准保釋候判
妒女友對狗更好 男友認虐畜准保釋候判
小巴猛撼貨櫃尾 車身劏開 6人傷
小巴猛撼貨櫃尾 車身劏開 6人傷
涉訛稱炸彈放中聯辦 稱精神病影響 無業漢不認罪
涉訛稱炸彈放中聯辦 稱精神病影響 無業漢不認罪
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】致敬婦女 李家超偕女高官「畀心心」 郭玲麗陳家珮著華服去酒會
【Emily】致敬婦女 李家超偕女高官「畀心心」 郭玲麗陳家珮著華服去酒會
【Emily】故宮館「百樣玲瓏展」 看卡地亞與女性故事
【Emily】故宮館「百樣玲瓏展」 看卡地亞與女性故事
【Emily】警發騙案警示 籲用App認清陷阱
【Emily】警發騙案警示 籲用App認清陷阱
【Emily】收回土地「暫作其他用途」 田北辰倡設期限
【Emily】收回土地「暫作其他用途」 田北辰倡設期限
【Emily】中大校友評議會8月大會 公布選舉結果
【Emily】中大校友評議會8月大會 公布選舉結果
【Emily】本研問「明日大嶼」 ChatGPT列4影響
【Emily】本研問「明日大嶼」 ChatGPT列4影響