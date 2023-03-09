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拆垃圾房掛畫 清潔工稱非強迫 指房署職員僅問是否多人拍照 丟淡後考慮再掛

【明報專訊】葵涌邨一個垃圾房牆上多年來掛滿由清潔工自發收集的人像畫、風景畫及古舊時鐘等收藏，近日曝光廣傳後，引來不少人到場「打卡」留念，但亦令掛畫「見光死」。房屋署前日回應事件稱，為保持環境衛生，擺放在垃圾站內的雜物須移走。據了解，房屋署前日派員到上址。不過，負責掛畫的清潔工華哥昨日稱，前日房屋署職員到場詢問他近日是否有很多人來拍照，沒要求他拆除畫作。華哥表示，暫時會將畫作收藏在垃圾房內，待事件丟淡會考慮重新將畫作掛回牆上。

於葵涌邨百葵樓旁的垃圾房工作10多年，現年60多歲的華哥表示，已在該垃圾房掛上畫作4至5年。他說當初因為覺得「得意」才將它們掛上牆，「冇乜特別原因」。他稱以前間中都有人前來拍照，「係好閒嘅事」，但近日相片經廣傳後，大批人蜂擁而至「打卡」留念，最高峰有20至30人到場拍照。他指垃圾房地方淺窄，加上垃圾車收垃圾時會駛入垃圾房，因為擔心會弄傷到場拍照的人，所以自行決定拆除畫作，而非房屋署逼他清理。

房署沒回應有否派員清拆

指不宜放無關工作物品

不過，本報昨日再就事件向房屋署查詢有沒有派員到場清拆牆上畫作，以及日後會如何處理同類型事件，均未獲回應，房署僅回覆稱工人每日均須將大量垃圾傾倒到垃圾車及噴洗垃圾桶，操作時會弄污室內環境，有必要經常清潔消毒，為方便清洗牆壁和地板表面污垢，潔淨服務承辦商不宜在站內擺放太多與工作無關的物品，以盡量保持垃圾站整潔。

房屋署表示，承辦商會不時檢視工作場所，包括垃圾站內物件的擺放情況，以確保員工工作時的健康及安全，又指垃圾站地面濕滑，為免發生意外，公眾不宜進入。

最高峰掛50畫

日花數小時拆畫洗牆

華哥表示，垃圾房最高峰曾掛上約50幅畫作，對於有人前來拍照感到開心，「有人欣賞都幾好」。他說平日清潔垃圾房都會洗牆壁，每次都需要花數小時將畫作逐幅拆下，以免破壞畫作。被問及是否熱中於藝術，他笑言「藝術與否我不懂得欣賞，不過見畫作漂亮就掛上牆」。他透露家中亦收藏不少畫作，不過並非執回來的，強調「是自己買的」。

立法會房屋事務委員會委員江玉歡表示，期望房署從事件中學習，日後在行政制度上保留一定空間及人性化對待清潔工友。她指「規則是死的」，認為規則可隨時間改動，若日後出現同類型事件，亦可以更包容清潔工，容許他們美化垃圾房環境。

相關字詞﹕葵涌 垃圾屋

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