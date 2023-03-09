拋垃圾阻街加倍罰款 政府料最快第四季推

八成意見書贊成加辣

政府早前建議將亂拋垃圾、隨地吐痰、犬糞弄污街道等7項罪行定額罰款由1500元增至3000元；餘下兩罪包括涉店舖阻街的「在公眾地方造成阻礙」和針對非法棄置大量建築或其他廢物的「非法擺放廢物」，定額罰款則由1500元升至6000元（見表）。政府同時建議增加5項罪行的法庭最高可判罰款，其中「在公眾地方造成阻礙」由5000元增至2.5萬元，監禁期則維持3個月。

政府昨向立法會提交文件交代公眾諮詢結果，稱諮詢期內收到1662份意見書，82.7%同意有需要提高相關定額罰款；66.1%認為政府建議的定額罰款金額合適‧59.8%同意將主要涉及店舖阻街罪行的定額罰款增至6000元。

「積極」研累進式罰款

文件稱，因應公眾諮詢結果，建議按原有建議提升定額罰款，預計最快今年第二季向立法會提交修例草案，若今年中獲通過，新定額罰款最快今年第四季生效；又稱為預留充足時間向公眾及業界宣傳新定額罰款金額，建議修例獲通過並刊憲後3個月生效。

對於有意見建議特別針對店舖阻街等罪引入累進式定額罰款，政府在文件表示，正與相關部門「積極研究」可行性，方向包括法律基礎、成效、執法效率、支援系統的成本效益。文件提到計劃在下一階段法例檢討，詳細檢視研究所得，並一併提出賦權食環署等執法人員清除店舖阻街物品的最適當方式，現階段建議盡快提高定額罰款，並向短時間重複干犯店舖阻街罪者繼續發出多張定額罰款通知書，並按現行機制移除物品。

民建聯立法會議員顏汶羽同意提升有關罪行定額罰款，相信有助提高阻嚇力，並認為應引入累進式定額罰款懲處店舖阻街的屢犯者。他又建議政府短期內到嚴重阻街黑點加強聯合執法，亦可充公屢勸不改者的物品。