港聞

港聞二

拋垃圾阻街加倍罰款 政府料最快第四季推

【明報專訊】政府早前提出建議修例上調亂拋垃圾、店舖阻街等罪行的定額罰款，昨日公布公眾諮詢結果，1662份意見書中逾八成同意需提高定額罰款。政府按原有建議，擬將亂拋垃圾、隨地吐痰等7罪定額罰款增至3000元，店舖阻街及非法擺放廢物則升至6000元，預計今年第二季向立法會提交草案，若年中獲通過，最快第四季生效。

八成意見書贊成加辣

政府早前建議將亂拋垃圾、隨地吐痰、犬糞弄污街道等7項罪行定額罰款由1500元增至3000元；餘下兩罪包括涉店舖阻街的「在公眾地方造成阻礙」和針對非法棄置大量建築或其他廢物的「非法擺放廢物」，定額罰款則由1500元升至6000元（見表）。政府同時建議增加5項罪行的法庭最高可判罰款，其中「在公眾地方造成阻礙」由5000元增至2.5萬元，監禁期則維持3個月。

政府昨向立法會提交文件交代公眾諮詢結果，稱諮詢期內收到1662份意見書，82.7%同意有需要提高相關定額罰款；66.1%認為政府建議的定額罰款金額合適‧59.8%同意將主要涉及店舖阻街罪行的定額罰款增至6000元。

「積極」研累進式罰款

文件稱，因應公眾諮詢結果，建議按原有建議提升定額罰款，預計最快今年第二季向立法會提交修例草案，若今年中獲通過，新定額罰款最快今年第四季生效；又稱為預留充足時間向公眾及業界宣傳新定額罰款金額，建議修例獲通過並刊憲後3個月生效。

對於有意見建議特別針對店舖阻街等罪引入累進式定額罰款，政府在文件表示，正與相關部門「積極研究」可行性，方向包括法律基礎、成效、執法效率、支援系統的成本效益。文件提到計劃在下一階段法例檢討，詳細檢視研究所得，並一併提出賦權食環署等執法人員清除店舖阻街物品的最適當方式，現階段建議盡快提高定額罰款，並向短時間重複干犯店舖阻街罪者繼續發出多張定額罰款通知書，並按現行機制移除物品。

民建聯立法會議員顏汶羽同意提升有關罪行定額罰款，相信有助提高阻嚇力，並認為應引入累進式定額罰款懲處店舖阻街的屢犯者。他又建議政府短期內到嚴重阻街黑點加強聯合執法，亦可充公屢勸不改者的物品。

相關字詞﹕定額罰款 店舖阻街 垃圾 亂拋垃圾

上 / 下一篇新聞

女工會揭遭「洗版」後 2/3留言一日消失
女工會揭遭「洗版」後 2/3留言一日消失
碎屍案前夫女友人控協助罪犯 准保釋
碎屍案前夫女友人控協助罪犯 准保釋
調查：年紀學歷居所面積愈高 婦女愈感幸福
調查：年紀學歷居所面積愈高 婦女愈感幸福
多一童樂居職員認罪 求情稱「成間中心本身有病」
多一童樂居職員認罪 求情稱「成間中心本身有病」
3周5宗墜物曝光 醫局：內部一貫透明 儀器樓宇事故無傷亡非必須呈報 病人代表促涵蓋
3周5宗墜物曝光 醫局：內部一貫透明 儀器樓宇事故無傷亡非必須呈報 病人代表促涵蓋
單日兩事故曝光 葵院昨夜塌石屎 屯院去年冧天花
單日兩事故曝光 葵院昨夜塌石屎 屯院去年冧天花
富士達攬7醫院聯網屋宇勘察 醫局：關注表現
富士達攬7醫院聯網屋宇勘察 醫局：關注表現
拆垃圾房掛畫 清潔工稱非強迫 指房署職員僅問是否多人拍照 丟淡後考慮再掛
拆垃圾房掛畫 清潔工稱非強迫 指房署職員僅問是否多人拍照 丟淡後考慮再掛
《施政》建議 議員：掛畫營造「幸福感」 房局無回應
《施政》建議 議員：掛畫營造「幸福感」 房局無回應
起底第二宗判刑 女子囚兩月緩刑兩年
起底第二宗判刑 女子囚兩月緩刑兩年
倡兩途徑吸外地護士 可免試 「特別註冊」獲僱主滿意即毋須考 林哲玄：不合適
倡兩途徑吸外地護士 可免試 「特別註冊」獲僱主滿意即毋須考 林哲玄：不合適
婆婆栗子攤充公風波 食環：看檔者不能買賣
婆婆栗子攤充公風波 食環：看檔者不能買賣
石油氣喉破損搶火 夫婦燒傷一危
石油氣喉破損搶火 夫婦燒傷一危
政府製短片宣傳人工島 訪不同專業團體推銷
政府製短片宣傳人工島 訪不同專業團體推銷
區諾軒指「攬炒十步」瘋狂 挑國家情緒 稱衛服界無開協調會議 不知余慧明初選目標
區諾軒指「攬炒十步」瘋狂 挑國家情緒 稱衛服界無開協調會議 不知余慧明初選目標
區：展示私函「對我有一定傷害」
區：展示私函「對我有一定傷害」
王滬寧囑政協助解民困 提4點希望 維護主權、宣揚一國兩制
王滬寧囑政協助解民困 提4點希望 維護主權、宣揚一國兩制
黃英豪倡中資建電商平台扶港小企
黃英豪倡中資建電商平台扶港小企
妒女友對狗更好 男友認虐畜准保釋候判
妒女友對狗更好 男友認虐畜准保釋候判
小巴猛撼貨櫃尾 車身劏開 6人傷
小巴猛撼貨櫃尾 車身劏開 6人傷
涉訛稱炸彈放中聯辦 稱精神病影響 無業漢不認罪
涉訛稱炸彈放中聯辦 稱精神病影響 無業漢不認罪
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】致敬婦女 李家超偕女高官「畀心心」 郭玲麗陳家珮著華服去酒會
【Emily】致敬婦女 李家超偕女高官「畀心心」 郭玲麗陳家珮著華服去酒會
【Emily】故宮館「百樣玲瓏展」 看卡地亞與女性故事
【Emily】故宮館「百樣玲瓏展」 看卡地亞與女性故事
【Emily】警發騙案警示 籲用App認清陷阱
【Emily】警發騙案警示 籲用App認清陷阱
【Emily】收回土地「暫作其他用途」 田北辰倡設期限
【Emily】收回土地「暫作其他用途」 田北辰倡設期限
【Emily】中大校友評議會8月大會 公布選舉結果
【Emily】中大校友評議會8月大會 公布選舉結果
【Emily】本研問「明日大嶼」 ChatGPT列4影響
【Emily】本研問「明日大嶼」 ChatGPT列4影響