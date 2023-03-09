富士達攬7醫院聯網屋宇勘察 醫局：關注表現

11月完約 事故納續約重要考慮

去年青山醫院和葵涌醫院分別發生石屎掉落事故，葵涌醫院行政總監阮家興昨日表示，2021年是院方最後一次樓宇安全檢查，由富士達負責；至於是否涉人為意外，他指需時了解。程偉權稱，青山醫院事故發生後，局方已加強督導，包括由駐場人員及屋宇保養測量師了解富士達勘察，即時比對雙方報告有否差別。程續稱，與富士達簽訂的兩年合約將於今年11月完約，又指對富士達在青山醫院工作不滿意，會因應該院事故作為續約與否的重要考慮。

富士達2016年被新福港建設集團收購。翻查年報，公司與醫管局簽訂合約，在2016至2019年為新界東及新界西醫院聯網做小型工程，涉款約7.43億元。同年公司獲西九文化區管理局的招標合約，為西九公園興建廣場和公園附屬樓等，涉約11.4億元。本報昨向富士達查詢如何跟進，至截稿前未有回覆。