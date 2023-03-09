港聞

港聞二

富士達攬7醫院聯網屋宇勘察 醫局：關注表現

【明報專訊】公立醫院接連出現墜物事故，醫管局行政總裁高拔陞昨日表示，局方關注承辦商維修保養工作的表現，若有不符標準或違規將跟進責任，甚至轉介監管機構跟進。醫管局策略發展總監程偉權透露，局方全數7個醫院聯網均由富士達建築及工程顧問負責定期屋宇勘察；指周二（7日）起已陸續展開7個聯網涉43間醫院的屋宇勘察，暫不包括新醫院，而有關設施勘察未來一個月內完成。

11月完約 事故納續約重要考慮

去年青山醫院和葵涌醫院分別發生石屎掉落事故，葵涌醫院行政總監阮家興昨日表示，2021年是院方最後一次樓宇安全檢查，由富士達負責；至於是否涉人為意外，他指需時了解。程偉權稱，青山醫院事故發生後，局方已加強督導，包括由駐場人員及屋宇保養測量師了解富士達勘察，即時比對雙方報告有否差別。程續稱，與富士達簽訂的兩年合約將於今年11月完約，又指對富士達在青山醫院工作不滿意，會因應該院事故作為續約與否的重要考慮。

富士達2016年被新福港建設集團收購。翻查年報，公司與醫管局簽訂合約，在2016至2019年為新界東及新界西醫院聯網做小型工程，涉款約7.43億元。同年公司獲西九文化區管理局的招標合約，為西九公園興建廣場和公園附屬樓等，涉約11.4億元。本報昨向富士達查詢如何跟進，至截稿前未有回覆。

相關字詞﹕富士達 醫管局

上 / 下一篇新聞

女工會揭遭「洗版」後 2/3留言一日消失
女工會揭遭「洗版」後 2/3留言一日消失
碎屍案前夫女友人控協助罪犯 准保釋
碎屍案前夫女友人控協助罪犯 准保釋
調查：年紀學歷居所面積愈高 婦女愈感幸福
調查：年紀學歷居所面積愈高 婦女愈感幸福
多一童樂居職員認罪 求情稱「成間中心本身有病」
多一童樂居職員認罪 求情稱「成間中心本身有病」
3周5宗墜物曝光 醫局：內部一貫透明 儀器樓宇事故無傷亡非必須呈報 病人代表促涵蓋
3周5宗墜物曝光 醫局：內部一貫透明 儀器樓宇事故無傷亡非必須呈報 病人代表促涵蓋
單日兩事故曝光 葵院昨夜塌石屎 屯院去年冧天花
單日兩事故曝光 葵院昨夜塌石屎 屯院去年冧天花
拋垃圾阻街加倍罰款 政府料最快第四季推
拋垃圾阻街加倍罰款 政府料最快第四季推
拆垃圾房掛畫 清潔工稱非強迫 指房署職員僅問是否多人拍照 丟淡後考慮再掛
拆垃圾房掛畫 清潔工稱非強迫 指房署職員僅問是否多人拍照 丟淡後考慮再掛
《施政》建議 議員：掛畫營造「幸福感」 房局無回應
《施政》建議 議員：掛畫營造「幸福感」 房局無回應
起底第二宗判刑 女子囚兩月緩刑兩年
起底第二宗判刑 女子囚兩月緩刑兩年
倡兩途徑吸外地護士 可免試 「特別註冊」獲僱主滿意即毋須考 林哲玄：不合適
倡兩途徑吸外地護士 可免試 「特別註冊」獲僱主滿意即毋須考 林哲玄：不合適
婆婆栗子攤充公風波 食環：看檔者不能買賣
婆婆栗子攤充公風波 食環：看檔者不能買賣
石油氣喉破損搶火 夫婦燒傷一危
石油氣喉破損搶火 夫婦燒傷一危
政府製短片宣傳人工島 訪不同專業團體推銷
政府製短片宣傳人工島 訪不同專業團體推銷
區諾軒指「攬炒十步」瘋狂 挑國家情緒 稱衛服界無開協調會議 不知余慧明初選目標
區諾軒指「攬炒十步」瘋狂 挑國家情緒 稱衛服界無開協調會議 不知余慧明初選目標
區：展示私函「對我有一定傷害」
區：展示私函「對我有一定傷害」
王滬寧囑政協助解民困 提4點希望 維護主權、宣揚一國兩制
王滬寧囑政協助解民困 提4點希望 維護主權、宣揚一國兩制
黃英豪倡中資建電商平台扶港小企
黃英豪倡中資建電商平台扶港小企
妒女友對狗更好 男友認虐畜准保釋候判
妒女友對狗更好 男友認虐畜准保釋候判
小巴猛撼貨櫃尾 車身劏開 6人傷
小巴猛撼貨櫃尾 車身劏開 6人傷
涉訛稱炸彈放中聯辦 稱精神病影響 無業漢不認罪
涉訛稱炸彈放中聯辦 稱精神病影響 無業漢不認罪
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】致敬婦女 李家超偕女高官「畀心心」 郭玲麗陳家珮著華服去酒會
【Emily】致敬婦女 李家超偕女高官「畀心心」 郭玲麗陳家珮著華服去酒會
【Emily】故宮館「百樣玲瓏展」 看卡地亞與女性故事
【Emily】故宮館「百樣玲瓏展」 看卡地亞與女性故事
【Emily】警發騙案警示 籲用App認清陷阱
【Emily】警發騙案警示 籲用App認清陷阱
【Emily】收回土地「暫作其他用途」 田北辰倡設期限
【Emily】收回土地「暫作其他用途」 田北辰倡設期限
【Emily】中大校友評議會8月大會 公布選舉結果
【Emily】中大校友評議會8月大會 公布選舉結果
【Emily】本研問「明日大嶼」 ChatGPT列4影響
【Emily】本研問「明日大嶼」 ChatGPT列4影響