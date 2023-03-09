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單日兩事故曝光 葵院昨夜塌石屎 屯院去年冧天花

【明報專訊】葵涌醫院一個病房診症室昨天凌晨出現石屎剝落，醫管局昨午公布，事發後即時封閉涉事及附近診症室，昨早將同病房15名病人調離，無人受傷。醫管局策略發展總監程偉權承認，近日被揭去年底的青山醫院事故後，局方才開始檢查其他醫院樓宇結構，原定昨早勘察葵院，詎料凌晨已發生事故。

Instagram帳戶「Ha No Secrets」昨早發布相片，顯示葵涌醫院一個房間多塊石屎塌下，壓壞影印機等設備，房內一片狼藉。醫管局下午召開記者會交代，稱事發昨天凌晨3時半，葵院L座一樓兒童及青少年精神科病房一間診症室天花倒塌，涉假天花、石屎碎片，最大一塊石屎面積約30厘米乘30厘米，房間受影響範圍約1.5米乘1.5米。

封病房檢查 再發現石屎問題

葵院行政總監阮家興稱，該院職員聞巨響後發現事故，幸好事發凌晨，無人使用房間；院方調離病人後派員以目測、敲擊和濕度探測器檢查病房天花，發現另一間昨晚封閉的診症室也有石屎問題。阮稱目前病人可返回病房，院方已就事故通知家屬，昨可如常探訪，他對病人、職員和家屬「講聲唔好意思」。

周日稱已勘青山以外公院

醫局昨認前日開始檢查

青山醫院去年11月石屎掉落，近日被揭發，醫管局周日稱「已勘察其他公院結構」，暫未見類似風險。程偉權昨被問到為何無發現葵院有問題，始承認去年底只勘察青山醫院，前日（7日）起才檢查其他醫院。

翻查資料，1981年建成的葵院正分3期重建，第一期於2016年中展開、2018年7月竣工，包括翻新涉事病房所在的L座；第二及第三期2019年底展開，料2025年完成，將拆卸L座。

有病人家屬向本報稱，其女兒近日曾入住L座另一樓層病房，家長只可在探訪室，不能入病房，無留意有否裂紋，只覺走廊等環境很好，對事故感震驚。該家屬稱，該座對出數幢大樓正重建，形容未重建大樓「雖然舊，但不覺這麼差」。

另外，屯門醫院昨被傳媒揭發去年中出現天花倒塌，屯院昨日回覆稱，事發去年5月30日中午，放射治療大樓地下低層一個男洗手間有部分假天花掉落，無人受傷，檢查後發現部分假天花支架老化致鬆脫肇禍，翌月已完成維修，並向醫管局總辦事處呈報。

相關字詞﹕阮家興 兒童及青少年精神科 醫管局 石屎 葵涌醫院

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