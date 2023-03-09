3周5宗墜物曝光 醫局：內部一貫透明 儀器樓宇事故無傷亡非必須呈報 病人代表促涵蓋

醫管局前日宣布成立「檢視醫療儀器及設施保養維修事宜委員會」，成員之一、立法會議員林哲玄昨晚回應查詢時稱，需為員工制訂詳細呈報指引，以免無所適從；而醫管局高層公布事故則只能訂立原則，如事故或危害醫護可能病人安全便要公布。他稱若高層決定不公布，而公眾不認同決定，即高層判斷失當，要負上責任。

4宗被揭發後醫局交代

葵涌醫院一診症室昨天凌晨石屎倒塌，屯門醫院昨日亦被揭去年中有石屎掉落（見另稿），令公院過去3周的墜物事故公布增至5宗，其中4宗為醫管局於事件被揭發後才交代，包括青山醫院病房去年11月底石屎掉落，局方隔逾3個月始披露。綜合局方資料，3宗事故是由醫院經AIRS呈報總部，其餘兩宗未有交代呈報途徑。

高拔陞：青山事故揭公眾匯報可改善

高拔陞昨於記者會稱，局方對醫院設施安全具有最終責任，並就近日多宗事故致歉。他稱醫管局內部公開透明，鼓勵職員透過AIRS系統向醫院管理層、聯網及總部呈報事故，總部了解後會跟進，並稱局方知悉事故後，需時了解內容及成因等才可公布。被問現時是否無機制強制呈報同類事故，高重申AIRS鼓勵職員呈報異常情况，又稱青山醫院事件揭示局方可改善公眾匯報和聯網溝通，新設檢討委員會將給意見。

檢討委會6人皆有醫局大會背景

醫管局昨日公布上述檢視委員會名單，6名成員均有醫管局大會相關背景（見表）。高被問是否「自己人查自己人」時無正面回應，稱成員為相關界別具經驗專家，有信心能給好意見。據早前公布，委員會將於3個月內提交改善建議。

翻查資料，醫管局列明9類醫療風險警示事件（SE）及兩類重要風險事件（SUE），公院倘發生上述事故，24小時內須向總部匯報，48小時內成立調查小組，8周內交報告。局方於2017年病人鄧桂思疑遭「開漏藥」致死後，曾成立檢討委員會檢視上述呈報機制，委員會報告建議改善公布事故機制，及改善AIRS鼓勵醫院通報事故等。

關注病人權益的社協幹事彭鴻昌表示，現行呈報機制只涵蓋涉醫療程序事故，近期多宗涉醫療儀器或樓宇安全的事故無病人受傷，無規定須呈報和採取後續行動，視乎前線醫護決定呈報與否。他建議重新釐定何等情况須呈報及公布，又稱石屎剝落完全不涉醫療範疇，存在灰色地帶，他認為為求穩妥「公開說是無壞」。

測量師：倘呈報標準低 「事故氾濫」

醫管局大會前成員、資深屋宇測量師林濬相信，今次檢討委員會將檢視現行呈報機制，他建議清晰釐定涉樓宇安全事故的呈報準則，包括涵蓋有可能構成傷人風險的事故。但他提醒呈報標準不能過低，如牆壁「有少少水印」則毋須呈報，否則只會演變成事故氾濫，衍生大量文書工作，無助改善問題。

至於近日多宗事故跟進行動，醫管局策略發展總監程偉權昨於記者會稱，未來一個月內將分3類設施按風險檢查，首要是懸掛兩米或以上的醫療儀器，其次是曾有剝落紀錄、滲水、高風險區域如病房及受工程震動影響的區域，第三步是醫院外牆及構建，預計將陸續發現更多問題。