多一童樂居職員認罪 求情稱「成間中心本身有病」

襲4幼童 甩地扯髮推落沙發

趙運紅（現年29歲）承認4項虐兒罪，另外一項控罪將在區院處理。案情稱，她前年11月19日至12月14日六度襲擊4名2至3歲的幼童，包括用毛巾大力捽兩歲女童W的臉致她大聲哭喊，再將她甩向地，又用力扯3歲女童I的頭髮令她從後墮地；被告另與同事為一批幼童抹臉時，用毛巾捽兩歲男童U的臉及向後壓約14秒，又曾推U的頭使他從沙發掉落軟墊，並打側滾動半圈。

兩歲男童B也兩度受襲，被告雙手猛力推B，令其仆前跌地撞向其他兒童，又用雙腳夾緊B及拉扯其頭髮，對方哭喊和掙扎，被告再以尿片打他的臉，B則用手掩面和捽眼。庭上播放片段顯示，案發時大多有其他幼童或職員在旁。

辯方求情稱，被告有愛心、立志成為幼兒工作者，犯案令家人大感詫異。案發時她未能負荷工作量，而院舍幼童大多無父母照顧，即使受傷也無人投訴，或致職員「放肆」虐待幼童，但重申被告後悔不已，未能原諒自己；被告剛懷孕及結婚，母親有長期病患，父親則患大腸癌，案件令家中頓失經濟支柱。求情時被告母親在庭上嚎啕大哭，被告低頭拭淚。

另外5名被告陳綺雯（49歲）、馮凱琍（25歲）、鄧美欣（25歲）、盧敏兒（53歲）、郭愛萍（28歲）則分別押後3月21日、3月29日及4月14日再訊，其間續准保釋。5人分別被控共36條虐兒罪，其中共8項控罪將繼續在區院處理。

【案件編號：KCCC 3736/21等】