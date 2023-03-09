調查：年紀學歷居所面積愈高 婦女愈感幸福

平均76.77分 促起樓助增幸福感

婦女團體「香港好聯盟」去年12月29日至今年1月19日期間以網上問卷訪問1209名婦女，問及有關幸福感的問題。調查發現，以100分為滿分，受訪者幸福感平均分為76.77，其中50歲以上女性幸福感顯著高於50歲以下女性；每加10歲幸福感便增加2.30分；學歷每增一級別，幸福感增加3.79分。

調查又稱，受訪者在家庭付出與情感依賴的分數較低，僅67.07分，但這方面顯著影響總體心理幸福感；工作與家庭的衝突、長時間的工作及交通使人心力交瘁，睡眠質量和健康降低。團體促請政府加強照顧者支援，包括擴大鄰里支援幼兒照顧計劃。

城巴新巴產假侍產假改全薪

另外，城巴新巴宣布升級「家庭友善僱傭措施」，將有薪產假提升至全薪產假，取代現時法定的五分之四薪金，並將現時兩周男士侍產假提升為全薪，締造更理想工作環境及鼓勵生育。城巴新巴總經理（人才管理及文化）黃偉業表示，十分重視僱員個人發展及身心健康，故一直積極推行家庭友善僱傭措施，推動工作和生活平衡，又相信措施能吸引更多年輕人加入。