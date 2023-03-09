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女工會揭遭「洗版」後 2/3留言一日消失

【明報專訊】本報昨日報道，香港婦女勞工協會（女工協會）上周公布擬於周日（5日）舉行爭取婦女權益遊行後，有可疑帳號於社交平台「洗版」呼籲上街。原先重複鼓動人遊行的10多個facebook帳號，於報道刊出後已無法閱覽，先前呼籲「遊行要人」等留言突然消失。以女工協會facebook為例，日前公布遊行的帖文之留言總數大減67%，社總及社民連周嘉發等轉發遊行的帖文留言更減逾八成（見表）。

協會：難過一天就夠 續爭發聲空間

身處事件風眼的女工協會昨發聲明，披露警方上周發出不反對通知書後曾多次約見，協會「竭力為落實行動而作出修訂協議」，但最終遊行仍要取消。對於曾遭網上留言「洗版」，協會總幹事胡美蓮回覆本報查詢稱「明嘅就明」，「留空間給市民喘息」。

協會昨日聲明形容，取消遊行「決定十分艱難、既遺憾亦無奈」，更有支持遊行團體或市民遭警告，但「一次挫折，難過一天就夠了」，會繼續「努力爭取發聲和政策改善的空間」。協會同日刊出婦女節訴求聲明，呼籲政府按人口比例分配託兒照顧服務，並修訂《僱傭條例》中俗稱「4118」有關連續僱用關係條文。

相關10帳戶無法閱覽

翻查女工協會及多個社運團體facebook，涉重複留言鼓動上街的至少10個帳戶已無法閱覽，當中包括涉盜用他人身分的「黃芷晴」、曾在建制群組發文的「Vivian Chan」，而報道未點名的最少7個帳號昨起亦無法閱覽。目前未知該批帳號暫時關閉或已註銷，facebook母公司Meta昨未回覆查詢。

學者：牽涉帳戶少 難斷是否水軍

浸大政治及國際關係副教授袁瑋熙說，社交平台可匿名註冊，難以防範真假用戶，也容易操控民意、「帶風向」。他說，過去韓國有前官員社交媒體曾有大量可疑帳號，則可判斷是否有組織所為，而今次事件牽涉的帳戶數目較少，較難判斷是否「troll」（俗稱網上怪客或水軍）或知悉背後是什麼人。

警方曾質疑網上有「暴力團伙」響應遊行，有消息稱有人曾在討論區留言「屠龍小隊歸位」，意指2019年反修例風波的「勇武組織」。翻查連登討論區，該留言已不存在。本報昨向連登討論區查詢是否被移除，是用戶要求、連登主動要求或接獲警方要求，截稿前未獲回覆。

留言「屠龍小隊歸位」的用戶於2020年9月首度發帖，至今11次更改連登帳號名稱，平均3個月修改一次。

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