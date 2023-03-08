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將軍澳擬西灣河駁街渡 將藍過海巴料3．20開

【明報專訊】將軍澳過海交通日後將有更多選擇。運輸署近日為營辦「將軍澳（南）-西灣河」及「西貢-糧船灣-滘西村」的街渡渡輪服務招標，本月底截標，預計今年第二季開辦航線。根據招標文件，前者需至少每45分鐘一班，載不少於40人，航程不超過30分鐘；後者則需在周末及公眾假期運作，每日有3班由西貢出發的渡輪，載不少於40人，航程不超過125分鐘。此外，據悉行經將藍隧道的過海巴士線亦將於本月20日開通。

街渡第二季開 45分鐘一班

運輸署招標文件顯示，擬開辦的「將軍澳（南）-西灣河」街渡將每日營運，由將軍澳往西灣河每日朝七晚九服務；西灣河往將軍澳則每日早上7時30分至晚上9時30分服務。

過海巴士線方面，九巴回覆稱正與運輸署積極跟進，城巴則回覆稱作為日出康城主要巴士服務營辦商，正計劃開辦兩條經將藍隧道及東隧過海的全新路線，分別直達港島東區及中西區，正與運輸署商討通車具體安排。城巴稱，期望將康城與港島距離拉近，一直與運輸署及地區人士聯繫。

西貢區議員方國珊稱，早前曾就渡輪服務諮詢當區居民，認為服務有一定需求，相信平日繁忙時段如早上7時至9時，渡輪「一定會爆」，建議當局未來多宣傳。民建聯立法會港島東議員梁熙則指，事前未被運輸署諮詢有關街渡服務，認為日後將軍澳將有眾多住宅建成，渡輪只能暫時滿足居民過海需求，促當局盡快研究增設港鐵過海段接駁港島東。

相關字詞﹕渡輪 將軍澳

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