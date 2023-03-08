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八達通推內地銀聯 通關後消費飈 楊美珍：將年撥億元計投資開發

【明報專訊】隨着香港通關，八達通亦計劃加強推動八達通境外支付，今年1月1日上任的八達通非執行主席楊美珍（圖）表示，早前推出的八達通銀聯卡，市民登記後可在內地逾3000萬個消費點「掃碼」消費，不用綑綁內地銀行戶口便可付款，通關後消費使用量比通關前已升5倍。楊又提到，八達通已提供平台，幫助商戶建立會員積分或印花計劃，向消費者提供優惠。

財政預算案再推新一輪5000元消費券，倘透過八達通使用，仍受制於每輪2000元上限。楊美珍表示，正積極改善系統，目標是與其他支付平台看齊，但要待政府公布消費券詳情。八達通未來會安排人手於20個港鐵站協助客戶，領取消費券。

楊美珍表示，八達通已由一個交通支付系統轉變成支付系統，公司未來每年撥出數以億元計，作軟件開發、新產品研發、新科技運用，將以實體卡、手機八達通、網上支付「三線並行」策略，照顧不同客群。

八達通近期推出八達通銀聯卡，楊美珍表示，市民在八達通App增加銀聯卡功能，便可在內地逾3000萬個消費點掃描銀聯二維碼付款，更可在東南亞、日、韓等國使用。八達通銀聯卡暫未能用於網上付款，內地一些網購如召車服務或外賣等亦不適用。

楊美珍表示，八達通推出好賞嘟獎賞計劃，提供平台幫助商戶建立會員積分或印花計劃，以享優惠。計劃無入場門檻，八達通暫不額外收費，商戶毋須投放大量IT資源，對中小商戶尤有好處。計劃已有逾70萬名用戶登記、25間商戶參與。

相關字詞﹕八達通銀聯卡 楊美珍 八達通

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