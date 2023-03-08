《給十九歲》續競最佳電影 金像協會：公映即參選 無退出機制

英華：尊重業界慣例

不以版權人身分參與

英華女學校表示，校方尊重業界頒獎目的、宗旨和慣例，惟考慮到各持份者意願，重申不會以版權持有人身分參與任何形式的獎項遴選、接受或領取獎項。

校方昨在官網表示，先後與6名參與拍攝的校友、製作團隊和金像獎溝通，最後未就放映事宜達成共識，故未能向協會提供影片放映作遴選。校方再次就紀錄片引發社會爭議表達歉意，正檢視整個過程中的不足，而早前放映有關收益將撥入學校重建基金；又指紀錄片得到電影界和其他界別的正面迴響和肯定，完全尊重製作團隊接受個人獎項的意願。

稱尊重團隊接受個人獎項

第41屆香港電影金像獎頒獎禮將於下月中舉行，《給》獲提名最佳電影、最佳導演，及最佳剪接。

翻查金像獎官網，凡是符合在去年於本港作首輪公開售票放映、連續7天內於50個座位以上的常規放映電影場地、上映不少於5場的本港電影等要求，均會自動參選本屆金像獎。