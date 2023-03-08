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《給十九歲》續競最佳電影 金像協會：公映即參選 無退出機制

【明報專訊】英華女學校出品、張婉婷導演的紀錄片《給十九歲的我》，因未獲部分主角同意公映引起爭議，上月獲香港電影金像獎3項提名後，致函協會要求退出「最佳電影」遴選。香港電影金像獎協會昨稱，已回函校方解釋，參選機制並非採取片方報名制度，無退出機制，而電影作品在本港正式公映、且達到規定入圍門檻，便會自動納入候選片單。

英華：尊重業界慣例

不以版權人身分參與

英華女學校表示，校方尊重業界頒獎目的、宗旨和慣例，惟考慮到各持份者意願，重申不會以版權持有人身分參與任何形式的獎項遴選、接受或領取獎項。

校方昨在官網表示，先後與6名參與拍攝的校友、製作團隊和金像獎溝通，最後未就放映事宜達成共識，故未能向協會提供影片放映作遴選。校方再次就紀錄片引發社會爭議表達歉意，正檢視整個過程中的不足，而早前放映有關收益將撥入學校重建基金；又指紀錄片得到電影界和其他界別的正面迴響和肯定，完全尊重製作團隊接受個人獎項的意願。

稱尊重團隊接受個人獎項

第41屆香港電影金像獎頒獎禮將於下月中舉行，《給》獲提名最佳電影、最佳導演，及最佳剪接。

翻查金像獎官網，凡是符合在去年於本港作首輪公開售票放映、連續7天內於50個座位以上的常規放映電影場地、上映不少於5場的本港電影等要求，均會自動參選本屆金像獎。

相關字詞﹕香港電影金像獎 英華女學校 給十九歲的我

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