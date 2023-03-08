稱遭警毆打逼供 3還押者入稟索償 與2020年爆炸品案3被告同名

警：入司法程序 不評論

3名原告周皓文、何卓為和張家俊透過手寫入稟狀入稟，被告為香港警務處。周皓文在入稟狀稱，2020年3月8日凌晨，他在舊牛頭角警署被數名警員非法惡意毆打以索取證據，引致身體及精神受傷害。何卓為表示，同日凌晨在青衣警署遭警員非法惡意毆打受傷。張家俊則指，他於同年3月7日夜晚至翌日凌晨在青山警署被警員非法惡意毆打。

根據入稟狀，3人要求警方為涉事警員的行為負上法律責任，並就他們的身體傷害和精神損失賠償。

翻查資料，2020年明愛醫院、深圳灣口岸及港鐵羅湖站發生3宗爆炸品案，警方拘捕及起訴多人。還押候審的被告包括測量員周皓文、何卓為和程式設計師張家俊，與是次入稟3人姓名相同。司法機構網頁顯示，該案控罪為《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀對訂明標的的爆炸罪」（conspiracy to commit bombing of prescribed objects），最高可判終身監禁。

【案件編號：HCPI 51-53/23】