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檢討司機體檢10年無果 「今次唔會」 羅淑佩：現社會共識強 月底專家小組會議「關鍵」

【明報專訊】北角炮台山道周日（5日）有八旬的士司機駕駛時發生嚴重交通意外，兩名途人重傷，高齡司機體檢問題引起社會關注。運輸署長羅淑佩昨日再受訪，重申署方已成立專家小組檢討駕駛執照持有人的體檢機制，形容本月底小組會議「關鍵」，如開會後方案成熟，相信可盡快交上立法會討論，並做公眾及業界諮詢。翻查資料，早於2013年，時任運房局長張炳良已稱會檢視體檢要求，包括提早體檢，料該年年底有結果，其後無疾而終。羅淑佩強調今次「一定保證唔會做做吓無咗下文」，形容今次社會共識強，相信署方可更好推展相關工作。

現時本港要求70歲或以上駕駛人士在申領或續領駕駛執照時須先做體檢取得「體格檢驗證明書」。北角意外後，的士業界批評現時體檢「求其」。

審計2013提改善建議

運房局料「年底有結果」

翻查資料，早於10年前審計署已曾發表題為「道路安全措施的管理」報告，建議運輸署參考內地和其他國家對司機的體格檢驗規定，當時署方回應稱同意建議，同年時任運輸及房屋局長張炳良稱正全面檢視體檢要求，包括是否提早體檢年齡，當時局方稱年底有結果，最終無公布任何新進展。

直至前日，羅淑佩受訪時透露，政府去年6月已成立專家小組檢討體檢機制。羅昨在港台《千禧年代》被追問10年前各樣檢討的結果，為何當年「沒了下文」，她回應「手上無當年歷史詳細資料」，強調今次「一定保證唔會做做吓無咗下文」，相信前人的鋪墊亦有作用。

除了10年前曾檢討，2021年申訴專員公署亦曾針對運輸署的體檢機制發表報告，當時運輸署於報告稱，會於2022年上半年諮詢持份者，以決定應否及如何推行有關修例工作。署方最新說法則為制訂方案後再諮詢。羅淑佩昨亦問到為何署方前後說法不一、到底何時諮詢，她稱諮詢持份者不會「講一次就做完」，強調出報告後有一直與業界保持對話。

年長的士司機車禍增3倍

羅歸因全港駕駛者老齡化

羅淑佩前日受訪曾稱年長司機意外率未見飈升。不過翻查數據，2013年駕駛者涉70歲或以上之的士意外有103宗，2021年錄得418宗，升近3倍。羅昨解釋，本港司機有老齡化趨勢，故整體數據上年長者的意外宗數相應上升。

醫學會會長鄭志文指出，年紀大的司機「身體轉變可以好快」，現時70歲司機可選擇每3年做一次體檢「比較少」，醫生只可了解司機檢查當刻的身體狀况，加上司機體檢時亦毋須申報是否職業司機，形容對確保道路安全只是「一小部分」。

醫學會：高齡者身體變化快

臨牀難評應變能力

鄭志文特別提到，醫生難在臨牀檢查即時知悉對方的手、眼、腳的協調能力，未能評估對方可否應對突發情况，故認為有需要引入較一般駕駛者更嚴謹的體檢要求，建議由當局設立電腦模擬評估中心處理。

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