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主席台觀察：掌聲遜首會 「嚴懲譭英烈」引迴響

【明報專訊】昨日是第十四屆全國人大一次會議的第二次全會，比起開幕當日，主席台少了一些熟悉的面孔，李克強、汪洋等非本屆人大代表的國家領導人已經沒有出席。

在會上，國家主席習近平認真聽報告，偶爾數次與即將卸任的人大委員長栗戰書交流講話，亦曾一次與李強交談。劉鶴亦數次與身邊的尹力交談；其他人交流不多，胡春華緊皺眉頭，蔡奇正襟危坐。

梁振英認真聽講 大會兩拍特寫

至於港媒特別關心的全國政協副主席、前特首梁振英，就與平時一樣，全程非常認真聽報告，枱上一紅一黑兩支筆交替使用，幾乎任何時候看過去，都見到他在專心聽報告、劃線。大會攝影機也至少兩次對着他拍了長時間的特寫鏡頭。

全場在報告過程中，翻頁聲都非常一致。數到掌聲位，比起第一次會議較少，其中栗戰書有約5次。「兩高」報告亦與過往一樣，好幾次掌聲位都顯得較為遲緩。除了「感謝辭」這些鼓掌位之外，比較明顯的是周強讀到嚴厲制裁「詆譭抗美援朝冰雕連、褻瀆衛國戍邊英雄的犯罪分子」，「堅決捍衛英烈尊嚴榮光」的部分，引起較大鼓掌迴響。

其他鼓掌位包括講到95名法官犧牲在工作崗位上、解決網絡暴力問題、法院兼顧法理人情，解決困擾群眾的「扶不扶」、「救不救」難題等。至於第一次在會上作機構改革說明的肖捷，未知是否緊張，「這次國務院機構改革的」重複了兩次。

在近兩小時的會議中，到了後段，或是因為現場暖氣悶熱，一些聽者開始抹汗，有領導人一度叉住腰，坐在最邊上的黃坤明、胡春華、陳吉寧也抱着雙手托在桌上。散場時，習近平經過周強、張軍面前時，向他們點點頭示意，而蔡奇更是向兩人豎起了大拇指。

明報記者

（2023全國兩會）

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