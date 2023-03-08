採訪手記：兩會未解疫策 貼身「扑咪」不再

早前講過，今年對採訪的記者有特別安排，每一場活動都需抽籤才能參加。過往大會派發的採訪證，此次只會在開會前派發，到開完會後便要回收。這讓一眾有多年採訪經驗的行家無法完成「集郵」，採訪經驗不多的，也十分珍惜手上這張證，到手後一定要拍照留念，因為採訪證的「存活期」只有2小時。

採訪證限持兩小時 散會須還

因兩會採訪未完全復常，過去傳媒在人民大會堂前追着明星政協人大代表的「扑咪」畫面，已不復見。會場內，記者被告知不能近身採訪政協人大。散會後，就算幸運捉到一個，但代表都要趕車返回酒店閉環，拍完合照也行色匆匆，只能說句「不好意思，還要趕車」便離去。數分鐘內，廣場上的巴士就全數開出，只剩下拿着攝影器材的記者了。

不過亦因為未復常，那些傳說中清晨4、5時到大會堂外等候入場的畫面，自然也無法見到。「最勤奮的是日本媒體，冬奧的時候，怎麼都早不過他們，他們3點就來了，把所有的箱包都放在地上佔着」，有行家興奮地說道。而現在，大家只要準時在酒店上大巴，直達大會堂便可。

不過無論如何，採訪從線上回到實體，對傳媒來說都是好事。而且復常已經在路上，官方對外媒或港澳媒體舉辦的一些交流活動，在過去3年全面終止，據有關人員透露，未來有機會復辦。

明報記者

（2023全國兩會）