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習：防新產業「孤軍深入全軍覆沒」

【明報專訊】中共總書記習近平前日參加全國政協會議民建、工商聯界的小組會議，新華社昨進一步披露習近平會上講話，他對企業發展表達憂慮。習說，一定要妥善統籌規劃新興產業，弄清市場規模及風險，要防止「一路所向披靡、孤軍深入，最後卻被人兜了底、全軍覆沒」，未報道習是否點出例子。

當天，中國富豪、寧德時代董事長曾毓群第一個發言，習近平聽到寧德時代在全球動力電池的份額已達37%，連續6年全球第一時表示「亦喜亦憂」，稱樂見行業走到世界前頭，惟憂慮「就怕來個大呼隆，先是一哄而起，最後一哄而散」。

指金融改革須兼顧反貪

對於金融政策，習近平表示，發揮金融在經濟發展中的關鍵作用，防範金融風險，這兩個問題在當前都很突出，「我們的一些政策，搞好了是改革的成功，搞不好就可能是腐敗的痛點」。他强調要好好研究，做好周全準備，必要時先行試點。習舉例子：「就像『放管服』改革，『放』了以後，『管』跟上沒有？ 『服』到位了沒有？光『放』不『管』不行，跟着就要爆雷。」

在該小組會議，習近平發布民企「自己人」論調引起各界關注。中國民間商會副會長、春秋航空董事長王煜在全國政協會議，代表全國工商聯作大會發言時就此指出，希望能夠去除「社會雜音」，「輿論友好，企業安心；輿論紛擾，企業鬧心」。王煜說，要圍繞「自己人」這一重要論斷，做好理論闡釋宣傳；基於「自己人」的定位，給予信任尊重；根據「自己人」的發展要求，予以平等對待；按照「自己人」的標準，嚴格教育引導。

（2023全國兩會）

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