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科技部職能再分配 「應對外部打壓」 設中央科技委會 鞏黨統一領導

【明報專訊】備受關注的國務院機構改革方案昨在全國人大會議上公布，改革重點在於金融監管、科學技術體系重組，其中科技部、中央網信辦遭「削權」，科技部相關產業政策制訂權力被劃歸農業農村部、國家發改委、生態環境部、國家衛健委、工信部、人力資源和社會保障部。國務院在說明方案時透露，重新組建科技部，是為應對國際科技競爭和外部打壓的嚴峻形勢；獲通過的「黨和國家機構改革方案」提出組建中央科技委員會，加強黨中央對科技工作的集中統一領導。

王佩凡、司徒聰穎、劉曉宇、鍾林枝、王聖辰、許書凎、馮樂琳、沈燕媚 明報記者北京報道

中央縮編5% 超編過渡期5年

國務院機構改革方案還決定，中央國家機關各部門人員編制統一按照5%的比例精減，收回的編制主要用於加強重點領域和重要工作。對於精減後少數部門超編問題，給予5年過渡期。科技部等國務院組成部門改革須全國人大審議，其他國務院所屬機構的調整和設置將由新組成的國務院審查批准。預料兩會結束後還有新變化。

全國人大會議昨審議「國務院關於提請審議國務院機構改革方案」的議案，受國務院委託，國務委員兼國務院秘書長肖捷向大會說明。在重新組建科技部方面，肖捷指出，將強化科技部的戰略規劃、體制改革、資源統籌、綜合協調、政策法規、督促檢查等宏觀管理職責，推動健全新型舉國體制、優化科技創新全鏈條管理、促進科技成果轉化、促進科技和經濟社會發展相結合。

進一步理順科技領導管理體制

科技部制訂各項政策的職責被多個部委「瓜分」，並將科技部所屬中國農村技術開發中心劃入農業農村部，中國生物技術發展中心劃入國家衛健委，中國21世紀議程管理中心、科學技術部高技術研究發展中心劃入國家自然科學基金委員會。重組後，科技部仍作為國務院轄下部門。同時，改革財政科技經費分配使用機制，調整科技部的中央財政科技計劃（專項、基金等）協調管理、科研項目資金協調評估等職責。據悉，目前每年國家財政科學技術支出逾萬億元人民幣。

肖捷稱，科技創新在國家現代化建設全局居核心地位。面對國際科技競爭和外部打壓的嚴峻形勢，必須進一步理順科技領導和管理體制，以統籌在關鍵核心技術上「攻堅克難」，加快實現高水平科技自立自強。中共二十屆二中全會通過的「黨和國家機構改革方案」組建中央科技委員會，辦事機構職責由重組後的科技部整體承擔。

設數據局 推數據制度建設

金融監管是本次改革重頭戲之一，包括在中銀保監基礎上新組建國家金融監督管理總局。新組建的部門還有國家數據局，由國家發改委管理；中央網信辦承擔的相關研究擬訂政策、協調工作等職責，國家發改委的數字經濟發展多項等職責，都劃入國家數據局。

其餘改革還包括優化農業農村部職責，不再保留單設的國家鄉村振興局；完善老齡工作體制，國家衛健委承擔的全國老齡工作委員會的具體工作，劃入民政部；完善知識產權管理體制，國家知識產權局調整為國務院直屬機構；國家信訪局由國務院辦公廳管理的國家局，調整為國務院直屬機構。

（2023全國兩會）

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