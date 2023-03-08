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港聞二

金屬衣架抽打7歲女 警父認體罰判守行為

【明報專訊】一名38歲男警去年以金屬衣架抽打7歲女兒數下，其後前妻發現女兒傷痕揭發報警，男警被控一項「故意襲擊兒童導致不必要的苦楚或健康損害」罪，昨日（7日）在沙田裁判法院承認案情，獲准以2000元簽保守行為兩年。署理主任裁判官鄭念慈提醒被告珍惜機會，又指現今教育方式已大不如前，「出發點都係為佢好啫，打佢已經唔好」。

女兒邊睇片邊做功課撒謊

被告稱望糾正行為

被告代號L.M.，被控於2022年10月18日，在青衣一個單位故意襲擊Ｘ，而襲擊的方式相當可能導致Ｘ受到不必要的苦楚或健康損害。

案情指出，被告與前妻於2017年離異，自此X與被告同住於涉案單位，X隔周會到生母家短居3天。案發後3天，X母接女兒放學到商場用膳，替其更換跳舞班衣服時發現她大腿有數處瘀傷。查問下X表示為被告所致，最終X母報警，及將X送院驗傷。被告翌日被捕。

遭前妻揭發大腿瘀傷報警

X在錄影會面中表示，案發當日她一邊觀看YouTube影片，一邊緩慢地做功課。當家傭問她在做什麼時，X撒謊稱看影片是功課的一部分。

被告傍晚回到家後，見X花了很多時間但仍未開始溫習，家傭於是將X說法向被告轉述。被告於是用衣架打X大腿和臀部4至5下，X感痛楚和害怕。被告在警誡下承認體罰女兒，希望糾正她的行為。

【案件編號：STCC 392/23】

相關字詞﹕沙田裁判法院 虐兒 休班警

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