追女KOL索學員54萬控誤導營業 自稱鬼王大狀誓「剝海關棚牙」

擬傳召證人 「決一死戰」

案件排期於5月8日開審，料需時兩天，候審期間被告准以1萬元保釋。他表明不會聘請律師代表，將自行抗辯，稱「做足功課，非常之有信心，到時喺庭上同控方決一死戰」。

被告周柏賢（33歲），報稱導師，被控於2022年1月26日，在香港作為商戶向消費者鄭衍承以不明確、難以理解、含糊或不適時的方式提供重要資料，即鄭需要就其提供的約會課程繳付38,200元，再額外繳付100,000以購買飾物及衣服，否則將不再容許繼續參與。被告另要求陳柏衡就課程支付76,000元，再額外繳付330,000元購買飾物及衣服。

有信心自辯 證報案人造假

被告昨自行代表。主任裁判官徐綺薇指出，本案涉及兩份警誡供辭，有機會牽涉法律爭拗，問被告會否聘用律師；被告表示明白，但自言「從來無招認過」，亦隨時準備受審，對案件抱十足信心，因有強烈證據證明兩名報案人提供虛假證供。散庭後被告主動受訪，形容事件為「惡作劇」，揚言屆時會「剝海關棚牙」，他要「親自做『鬼王大狀』」。

【案件編號：ESCC 502/23】