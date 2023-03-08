電話擾官控民事刑事 高院質疑「雙重檢控」 陳慶偉稱曾收炸彈恐嚇「嚴重過呢單」

法官陳慶偉在庭上稱，被告撥打電話即使在裁判法院被定罪，刑期未必達兩年上限；他明白律政司一方認為案件嚴重，不可縱容，但需考慮實際作用。陳官表示自己也收過來電，對方聲稱「有炸彈放喺我架車」，警方隨即派員檢查高院全部範圍，他認為相比之下「嚴重過呢單（案件）」。

被告陸志榮（現年58歲）被指於2021年5至7月間犯案。被告早前在高院申請撤換法官被拒，再度申請亦不獲法援代表處理，目前正向法援上訴，要求案件押後3個月。律政司一方反對，指被告逾時申請，亦應要在陳官席前先申請許可。

律政司方：不清楚刑檢科工作

陳官指出，被告就同一事件在裁判法院被控另一刑事案，問律政司一方為何有「兩重工夫」？律政司一方自言代表民事訴訟，不清楚刑事檢控科工作；至於陳官關注「雙重檢控」，律政司一方稱裁判法院案件需待本案定罪後繼續。

陳官質疑「本案是否嚴重到一定要在高院做？如果嚴重，何必在裁判法院做？」他反問，若刑事檢控科同樣對民事訴訟不知情，難道要找律政司？負責審理初選案的陳官又稱，「你都知我做緊咩案，都唔知幾時完」，加上國安法案件規定優先處理，陳官認為若本案仍繼續，亦都「無得急」，今年審理的可能不高。

初選案「唔知幾時完」

本案「無得急」難今年審

陳官不解為何律政司以民事訴訟「打頭陣」，又稱「唔明點解兩邊做」。他指出，律政司外聘法律團隊作民事訴訟，被告亦申請法援，雙方同樣使用納稅人金錢，質疑「點解要花咁多錢做同一樣嘢」。

司法機構回覆查詢稱，陳官被恐嚇一事已由警方跟進，故不宜評論；另指過去3年另有兩宗電話恐嚇個案，重申任何試圖向法官施加不當壓力的行為，應受嚴厲譴責。

【案件編號：HCMP 649/22】