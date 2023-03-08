前年檢5大馬力快艇 警昨拘3人涉造走私船

警方經調查及徵詢律政司的法律意見後，昨在慈雲山、葵涌及大嶼山拘捕3名年齡介乎28至59歲的本地男子，他們分別為5艘船的登記船主及掌管人，部分人有黑社會背景。警方相信，被捕人為活躍於大嶼山一個走私集團的成員及主腦。

警首以相關罪行起訴 最高囚7年

新界南總區刑事部警司盧志勤表示，2021年11月接獲線報指走私集團將懷疑用作走私的快艇藏在隱閉及偏遠地方。警方調查後鎖定香港海域以西近大嶼山大蠔灣一個淺灘，同月突擊搜查檢獲5艘懷疑走私快艇。調查期間，警方發現其中4艘快艇以遊樂船名義註冊，餘下一艘則沒有相關紀錄。盧稱，檢獲的快艇均沒有乘客座位，內部深，船上未有足夠救生、照明及防火設備，相信快艇用作載貨。

警方又指，快艇長約9至12米，闊約2.4至2.6米，深超過1米，並同時裝有兩部300至400匹馬力的舷外引擎，航行速度可達40海里。警方形容，相關快艇簇新，相信未曾用作走私。

警方重申，根據香港法例第60章《進出口條例》，「為走私用途而建造船隻」屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處監禁7年及罰款200萬元；又呼籲市民如發現懷疑海上或陸上走私活動，可即時通知警方。