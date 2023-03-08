調查：四成青年「自認貧窮」 嶺大推算時薪71方夠開銷

大部分全職青年指工資太低

嶺大政策研究院、文化研究及發展中心去年5月至12月，以問卷訪問417名青年，並與67名18至29歲月入低於兩萬元的青年深度訪談。調查發現，青年個人月均生活支出約1.68萬元，扣除教育開支，平均每月支出約1.49萬元，按一個月工作26日，每日8小時計算，受訪青年要滿足現時生活開支水平，時薪應達71.6元，數字與目前最低工資水平相距很遠。

研究發現，受訪青年月入中位數為1.52萬，絕大部分均覺得工資太低，待遇與工作不相稱，包括工時長、部分行業長期低薪，比不上其他行業的同輩，覺得不滿並造成壓力。研究發現，絕大部分全職工作受訪青年認為目前最低工資水平調整幅度過低，與市場脫節，認為最起碼要「吃得起一餐飯」才算合理。

團體倡檢討最低工資配合其他扶貧政策

研究團體建議政府檢討最低工資政策定位，與其他扶貧政策互相配合，以保障不同社群需要；政府亦需把最低工資調整過程「透明化」，改為「一年一檢」；建議政府重啟標準工時立法程序，訂明每周40小時，而加班工資更應為正常工資的1.5倍，以及每月設加班和總工時上限。