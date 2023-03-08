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六成鼓動婦工遊行留言 9人包辦 1人撐警常客 舉行前兩天湧入5社運專頁洗版

【明報專訊】香港婦女勞工協會獲警方不反對通知書，原定周日（5日）遊行爭取婦女權益，其後煞停。本報發現至少9個社交媒體帳號在遊行前兩日，連續在女工協會及社運人帳號「洗版式」留言鼓勵上街，聲言「逼爆修頓」、「終於可以出嚟行吓玩吓」，約佔留言65％。本報發現這批留言帳戶中，其中兩個過去曾在建制專頁多次留言，包括「支持保安局長鄧炳強」、「SaveHK」等多個facebook專頁發帖，當中一個帳號涉盜用他人頭像。

警曾引帖文 向女工會稱憂遊行變質

警方：評估風險採取措施

警方早前稱，網上有「暴力團伙」響應遊行。據本報了解，警方遊行前與女工協會見面時引述社交網站帖文，稱公眾對遊行反應較想像中強，憂慮遊行變質。對於曾否參考帖文評估遊行，警方稱接獲主辦單位舉辦活動通知後，會就活動目的、性質、參與人數、過往經驗及最新形勢等因素全面風險評估，並視乎評估結果採取措施。

女工協會總幹事胡美蓮昨稱，今日趁三八婦女節會最後一次一併回應遊行事件，昨日暫不便回應，但證實女工協會曾限制fb留言。

女工協會上周四在fb公布獲發遊行不反對通知書，社工總工會、支聯會前常委梁錦威、趙恩來、社民連成員周嘉發等同日下午及傍晚分別在facebook專頁轉發遊行消息。其後兩日即周五至周六，有網民頻密發帖鼓勵遊行，有人重複在以上專頁留言「要人」、「好開心有團體關注婦女權益」，也有人留言懷念「2019年夏天」。

統計5個專頁，留言最多的帳號「Pingping Lau」，兩日內至少發帖42次，周五最高峰一小時內在女工協會、社總及周的專頁留言17次。兩名連日多次留言鼓勵上街的「Vivian Chan」及「黃芷晴」，兩帳戶過去多次在建制fb群組發帖。例如「黃芷晴」曾在「支持香港保安局局長鄧炳強」專頁發起一人一信投訴丹麥及澳洲包庇前議員許智峯，也曾在「SaveHK」發起調查阿布泰。Vivian Chan於2020年在撐警大聯盟及保衛香港運動等專頁轉發訊息。

一留言帳戶涉盜用他人頭像

另外，「黃芷晴」涉盜用一名蘇姓澳門保險公司管理層照片及合照。蘇小姐回覆稱，「黃芷晴」帳號不屬於她，亦不認識對方，近期亦無到香港。

周嘉發稱吃驚留言數 「遊行取消不見留言不開心」

周嘉發稱專頁平日頂多數個讚好，對兩日內數十留言有點吃驚，認為留言幾乎出自同一批人、「一兩個鐘頭持之以恆地講同一件事」，其後遊行取消又不見同一批人留言說不開心，認為事件不尋常，但不清楚是否有組織。他指出，暫未計劃申請遊行，但認為反修例案例顯示，網上留言可用來指控遊行被告，日後遊行主辦者少不免要面對這方面壓力。

學者：開戶不難 難按留言密集判斷有人操縱

港大新聞及傳媒研究中心教授傅景華說，fb開戶不難，單純基於密集留言難以判斷是否有人操縱。他說如有帳戶在兩派陣營中留言，多數是有專門公司用類似帳號做打手。facebook母公司Meta昨未回覆查詢。

發起網上群組「SaveHK」的新民黨議員何敬康稱，據他理解不會有網民在兩派陣營同時留言。他說群組會員人數眾多，沒規定一定屬某些政見，大家都有表達自由，不會特別排斥。

明報記者

相關字詞﹕胡美蓮 香港婦女勞工協會 偵查報道

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