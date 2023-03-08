栗戰書：國安法扭局面 趙樂際盼港「守正創新」

【明報專訊】十三屆全國人大委員長栗戰書昨日發表任內最後一份人大常委會工作報告，提到未來一年須維護《憲法》和《基本法》確立的特區憲制秩序，「做好《憲法》實施和立法工作」。全國人大會議主席團常務主席趙樂際昨日會見港區人大代表，表示希望香港「守正創新」、拚搏自強、團結奮進，並期望港區人代堅決維護國家安全，帶頭支持特首及特區政府依法施政。
栗戰書回顧人大常委會過去5年工作，提到制定《港區國安法》扭轉香港在國安領域長期不設防的嚴峻局面，一系列工作包括國安法釋法、通過香港新選舉制度決定、就立法會議員資格問題作決定等，落實一國兩制、港人治港、高度自治和「愛國者治港」，充分體現中央全面管治權。他認為相關舉措有助香港由亂到治，走向由治及興，為港澳長期繁榮穩定提供法治保障。
馬逢國：
港成國家5年工作亮點
中共中央政治局常委趙樂際昨日會見港區全國人大代表，港區人代團長馬逢國引述趙表示，香港是國家過去5年工作「一個突出亮點」，特區政府也有突出貢獻，強調中央會從國家戰略高度及本港長遠利益考慮香港問題。對於趙樂際提到「守正創新」，馬逢國認為「守正」代表準確貫徹落實一國兩制，「創新」是指以創新方法破解香港的治管及發展難題。港區人代朱葉玉如認為，趙的說法代表本港要發揮一國兩制優勢，尋找發展新動能及優勢。
對於趙樂際會否接替國務院副總理韓正主管港澳事務，馬逢國說現階段沒有人能斷言由誰主管港澳，但按過往經驗預期趙樂際將於中央政府擔當重要角色，認為新一屆人事安排「過幾日就會揭盅」。5年前兩會同樣正值換屆，當時趙樂際會見港澳政協委員，中央政治局常委王滬寧出席港區人大代表團會議，但最終由韓正接掌港澳事務。
港區人代梁美芬說，趙樂際寄望香港未來5年的發展能夠有「新飛躍」，她認為香港必須善用金融、法律和中西文化匯合3項優勢。她指香港必須堅持和發揮普通法的法律制度優勢，從而讓大灣區一起共享香港法治品牌，吸引外資招商落地。