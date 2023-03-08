栗戰書：國安法扭局面 趙樂際盼港「守正創新」

栗戰書回顧人大常委會過去5年工作，提到制定《港區國安法》扭轉香港在國安領域長期不設防的嚴峻局面，一系列工作包括國安法釋法、通過香港新選舉制度決定、就立法會議員資格問題作決定等，落實一國兩制、港人治港、高度自治和「愛國者治港」，充分體現中央全面管治權。他認為相關舉措有助香港由亂到治，走向由治及興，為港澳長期繁榮穩定提供法治保障。

馬逢國：

港成國家5年工作亮點

中共中央政治局常委趙樂際昨日會見港區全國人大代表，港區人代團長馬逢國引述趙表示，香港是國家過去5年工作「一個突出亮點」，特區政府也有突出貢獻，強調中央會從國家戰略高度及本港長遠利益考慮香港問題。對於趙樂際提到「守正創新」，馬逢國認為「守正」代表準確貫徹落實一國兩制，「創新」是指以創新方法破解香港的治管及發展難題。港區人代朱葉玉如認為，趙的說法代表本港要發揮一國兩制優勢，尋找發展新動能及優勢。

對於趙樂際會否接替國務院副總理韓正主管港澳事務，馬逢國說現階段沒有人能斷言由誰主管港澳，但按過往經驗預期趙樂際將於中央政府擔當重要角色，認為新一屆人事安排「過幾日就會揭盅」。5年前兩會同樣正值換屆，當時趙樂際會見港澳政協委員，中央政治局常委王滬寧出席港區人大代表團會議，但最終由韓正接掌港澳事務。

港區人代梁美芬說，趙樂際寄望香港未來5年的發展能夠有「新飛躍」，她認為香港必須善用金融、法律和中西文化匯合3項優勢。她指香港必須堅持和發揮普通法的法律制度優勢，從而讓大灣區一起共享香港法治品牌，吸引外資招商落地。

（2023全國兩會）