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改革未提中央直轄港澳辦 劉兆佳：調動否未明確 倘納黨系統毋須人大討論

【明報專訊】全國人大代表會議昨舉行第二次全體大會，國務院改革方案出爐，早前盛傳改革之一是港澳辦脫離國務院系統，轉為中共中央直屬機構，惟公布的方案未提及港澳辦的去向，即港澳辦維持在國務院架構下。有港區人大政協認為，無論是否調動港澳辦，對香港分別不大；但全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，港澳辦架構會否改革仍未明確，未能斷言不會改動。

明報記者 馮樂琳 北京報道

上月底中國共產黨舉行二中全會通過《黨和國家機構改革方案》，並同意部分內容提交十四屆全國人大一次會議審議，其後有消息傳出，《方案》涉及港澳系統，中央擬透過架構改革，加強中共中央對港澳工作的集中領導。消息傳出之後，政圈眾說紛紜，關注點在於調動之後，港澳辦地位將會「升格」，還是「降格」。

若「一單位兩牌子」

國務院下架構不變

有建制派人士指出，今次是國務院機構的改革，在人大層面處理，但港澳辦改革，屬共產黨層面問題，改革不用在人大層面處理，因此港澳辦目前仍會在國務院架構下掛牌。

劉兆佳認為仍未能斷言港澳辦的從屬架構不會改動。他稱，如果港澳辦架構採用「一個單位，兩個牌子」，即如同國台辦同時隸屬中共中央及國務院，港澳辦在國務院下的架構將不會改變，而是另外再納入黨中央系統，由於屬黨的事務，自然不會在人大會議討論。至於何時會有消息，他說要等待黨公布。

劉兆佳又說，如果港澳辦最終確實納入黨系統，將進一步顯示黨中央是港澳政策的最高制定者和監督者，黨中央能更有效調配政府與黨內資源處理港澳工作。不過他補充，即使港澳辦改變架構，但政策方向不會大變，因大方針一早已定，而且港澳政策本身都是由黨中央決定。

黨中央決策 料方向不會大變

全國人大代表梁美芬指出，憲法已列明中國共產黨是中國的執政黨，屬政權的重要部分，因此以共產黨為領導核心下，黨和政府並非清楚劃分。全國政協吳傑莊認為，目前安排反映中央對香港的管治沒有大變化，可給香港穩定的信心。他補充，現時中央的治港方針很清晰，就是貫徹「一國兩制」，並可見於政府工作報告及多份領導人的文件。

料王滬寧今晤港政協

另外，繼中央政治局常委趙樂際昨早在人民大會堂會見港區人大代表團後，據悉另一常委王滬寧預料今早（8日）會與港區政協會面，而王滬寧作為全國政協委員會主席團的會議主持人，預料他將接任全國政協主席一職。在上次換屆年與港區人大政協會面的中央官員均不是日後主管港澳事務者。

早前港澳辦主任夏寶龍探訪到京的港區政協，席間透露「會有機會見」；消息又稱，夏寶龍將續任中央港澳工作領導小組常務副組長一職。

（2023全國兩會）

相關字詞﹕國務院機構改革 兩會 港澳辦

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