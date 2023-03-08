9認暴動者全還押 案情指黃子悅逃跑被捕

認罪被告為翁芷茵、周耀天、鍾永祥、蘇浩然、孫嘉豪、曾紹鵬、黃康瑜、黃子悅及王汶珊。9人承認於或約於2019年11月18日，在油麻地窩打老道與咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。蘇浩然另被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，即一支雷射筆，該罪存檔法庭，不予起訴。辯方保留稍後求情陳辭。

案情指稱，當晚大量示威者在上址參與暴動，以類似排陣方式面向警方，利用雨傘、木板及鐵欄等物築成陣地，及向警方投擲至少251枚汽油彈；晚上約11時半，警方開始圍捕行動，大量示威者沿彌敦道向北逃跑，或由彌敦道嘗試轉入碧街逃走。

案情續指，黃子悅戴上頭盔、防毒面具等，穿深色衣物及揹黑色背包，當時一名警長在彌敦道見黃在逃跑，兩人相距約兩米，警長追趕並制服黃。警方在衝前驅散後設下一個封鎖區，9名被告均於封鎖區被截獲。

不承認暴動的被告為鍾曜禧、羅澤琛、吳仲賢、鄧建歡、甄姓男生及李子聰。區院今日開始處理不認罪被告審訊。

【案件編號：DCCC 736/20】

（反修例風暴）