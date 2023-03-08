港聞

港聞二

【Emily】政協何超瓊：我係大灣區人 人民大會堂昨可帶手機 眾人即「打卡」

【明報專訊】全國政協二次全體會議噚日喺北京人民大會堂舉行，信德集團行政主席何超瓊獲任港區全國政協委員，仲有機會晉身常委。佢首次喺全國政協委員通道回應記者提問，話香港、澳門同大灣區係一家人，只要大家同心協力、用好國家支持政策，就可以喺實現中國式現代化、攜手共圓中國夢方面發揮重要作用。佢希望大家攜手努力，為中國夢嘅實現做出貢獻，又介紹自己身分，「有人說我是澳門人，有人說我是香港人，我會說我是大灣區人」。

高永文倡中醫藥科研交流機制

前食物及衛生局長、政協委員高永文就有機會喺政協大會上發言，講到香港同澳門係自由貿易港，中醫藥科研同貿易發展得好，有好多機會喺國際市場上發揮影響力。佢建議喺內地同港澳地區之間建立中醫藥科研交流同協助機制，推進中醫藥綜合改革示範區。

之前開會，政協委員入人民大會堂時都唔准帶手機，噚日就解禁，唔少政協即刻「打卡」影相、拍片擺上社交媒體。政協委員、自由黨立法會議員李鎮強喺facebook上載咗同其他政協嘅合照，佢話於會議開始前「把握只有今次會議可以攜帶手機進場的時刻」，除咗參觀人民大會堂不同地方之外，仲同來自唔同界別嘅政協合照，又喺主席台前影咗張「獨照」。

政協何君堯就喺大會堂內拍片，影住天花紅星形裝飾，話「最有名就係天上的一粒星……係心目中最明亮嘅星星，照亮住前路嘅」。

相關字詞﹕大灣區 何超瓊 政協

上 / 下一篇新聞

科技部職能再分配 「應對外部打壓」 設中央科技委會 鞏黨統一領導
科技部職能再分配 「應對外部打壓」 設中央科技委會 鞏黨統一領導
中央縮編 學者料掀減員潮
中央縮編 學者料掀減員潮
最高法：昔5年重點護國安
最高法：昔5年重點護國安
習：防新產業「孤軍深入全軍覆沒」
習：防新產業「孤軍深入全軍覆沒」
採訪手記：兩會未解疫策 貼身「扑咪」不再
採訪手記：兩會未解疫策 貼身「扑咪」不再
主席台觀察：掌聲遜首會 「嚴懲譭英烈」引迴響
主席台觀察：掌聲遜首會 「嚴懲譭英烈」引迴響
改革未提中央直轄港澳辦 劉兆佳：調動否未明確 倘納黨系統毋須人大討論
改革未提中央直轄港澳辦 劉兆佳：調動否未明確 倘納黨系統毋須人大討論
栗戰書：國安法扭局面 趙樂際盼港「守正創新」
栗戰書：國安法扭局面 趙樂際盼港「守正創新」
三地回應聯國審議 港府措辭最強硬
三地回應聯國審議 港府措辭最強硬
秦剛：當豺狼當道 外交官須與狼共舞 指美認知嚴重偏差 要華打不還手「辦不到」
秦剛：當豺狼當道 外交官須與狼共舞 指美認知嚴重偏差 要華打不還手「辦不到」
談烏戰：華沒釀危機沒供武 不接受甩鍋威脅
談烏戰：華沒釀危機沒供武 不接受甩鍋威脅
兩會觀察：秦剛首秀顯鬥爭本色 ／文：孫嘉業
兩會觀察：秦剛首秀顯鬥爭本色 ／文：孫嘉業
「順豐人代」倡2．1設快遞員節 盼增歸屬感
「順豐人代」倡2．1設快遞員節 盼增歸屬感
劉振立擔任軍委聯參部參謀長
劉振立擔任軍委聯參部參謀長
住建部長：三方面施策 讓民眾放心購房、住房
住建部長：三方面施策 讓民眾放心購房、住房
六成鼓動婦工遊行留言 9人包辦 1人撐警常客 舉行前兩天湧入5社運專頁洗版
六成鼓動婦工遊行留言 9人包辦 1人撐警常客 舉行前兩天湧入5社運專頁洗版
調查：四成青年「自認貧窮」 嶺大推算時薪71方夠開銷
調查：四成青年「自認貧窮」 嶺大推算時薪71方夠開銷
前年檢5大馬力快艇 警昨拘3人涉造走私船
前年檢5大馬力快艇 警昨拘3人涉造走私船
檢討司機體檢10年無果 「今次唔會」 羅淑佩：現社會共識強 月底專家小組會議「關鍵」
檢討司機體檢10年無果 「今次唔會」 羅淑佩：現社會共識強 月底專家小組會議「關鍵」
北角車禍 戴助聽器應訊 司機交車牌保釋
北角車禍 戴助聽器應訊 司機交車牌保釋
稱遭警毆打逼供 3還押者入稟索償 與2020年爆炸品案3被告同名
稱遭警毆打逼供 3還押者入稟索償 與2020年爆炸品案3被告同名
《給十九歲》續競最佳電影 金像協會：公映即參選 無退出機制
《給十九歲》續競最佳電影 金像協會：公映即參選 無退出機制
八達通推內地銀聯 通關後消費飈 楊美珍：將年撥億元計投資開發
八達通推內地銀聯 通關後消費飈 楊美珍：將年撥億元計投資開發
將軍澳擬西灣河駁街渡 將藍過海巴料3．20開
將軍澳擬西灣河駁街渡 將藍過海巴料3．20開
電話擾官控民事刑事 高院質疑「雙重檢控」 陳慶偉稱曾收炸彈恐嚇「嚴重過呢單」
電話擾官控民事刑事 高院質疑「雙重檢控」 陳慶偉稱曾收炸彈恐嚇「嚴重過呢單」
清潔工垃圾房掛畫廣傳 房署即清走
清潔工垃圾房掛畫廣傳 房署即清走
9認暴動者全還押 案情指黃子悅逃跑被捕
9認暴動者全還押 案情指黃子悅逃跑被捕
追女KOL索學員54萬控誤導營業 自稱鬼王大狀誓「剝海關棚牙」
追女KOL索學員54萬控誤導營業 自稱鬼王大狀誓「剝海關棚牙」
母扔鍋燒家門涉虐兒 官：你差過個仔百倍千倍
母扔鍋燒家門涉虐兒 官：你差過個仔百倍千倍
金屬衣架抽打7歲女 警父認體罰判守行為
金屬衣架抽打7歲女 警父認體罰判守行為
指立場刊文提及劉曉波 控方：聽個名都知唔妥 鍾沛權憂定框架 限制所有評論
指立場刊文提及劉曉波 控方：聽個名都知唔妥 鍾沛權憂定框架 限制所有評論
警連續5日行動 拘17人涉網騙1800萬
警連續5日行動 拘17人涉網騙1800萬
本報查詢後衛署公布 防護中心上周五塌兩呎長石屎
本報查詢後衛署公布 防護中心上周五塌兩呎長石屎
麥當勞塌假天花 擊中顧客
麥當勞塌假天花 擊中顧客
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】婆婆被充公小販車 議員抱不平
【Emily】婆婆被充公小販車 議員抱不平
【Emily】調查：78%人續戴口罩 近半非為防疫
【Emily】調查：78%人續戴口罩 近半非為防疫
【Emily】港交所酒會 美俄領事同場
【Emily】港交所酒會 美俄領事同場
【Emily】獄中讀書兩科A 劉頴匡全班最優秀
【Emily】獄中讀書兩科A 劉頴匡全班最優秀
【Emily】獲迪士尼表揚 匯演總監：子女驕傲成動力
【Emily】獲迪士尼表揚 匯演總監：子女驕傲成動力