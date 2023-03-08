【Emily】政協何超瓊：我係大灣區人 人民大會堂昨可帶手機 眾人即「打卡」

高永文倡中醫藥科研交流機制

前食物及衛生局長、政協委員高永文就有機會喺政協大會上發言，講到香港同澳門係自由貿易港，中醫藥科研同貿易發展得好，有好多機會喺國際市場上發揮影響力。佢建議喺內地同港澳地區之間建立中醫藥科研交流同協助機制，推進中醫藥綜合改革示範區。

之前開會，政協委員入人民大會堂時都唔准帶手機，噚日就解禁，唔少政協即刻「打卡」影相、拍片擺上社交媒體。政協委員、自由黨立法會議員李鎮強喺facebook上載咗同其他政協嘅合照，佢話於會議開始前「把握只有今次會議可以攜帶手機進場的時刻」，除咗參觀人民大會堂不同地方之外，仲同來自唔同界別嘅政協合照，又喺主席台前影咗張「獨照」。

政協何君堯就喺大會堂內拍片，影住天花紅星形裝飾，話「最有名就係天上的一粒星……係心目中最明亮嘅星星，照亮住前路嘅」。