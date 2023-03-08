本報查詢後衛署公布 防護中心上周五塌兩呎長石屎

衛署：事發時例行檢查 無人傷

衛生署表示，政府人員當時正例行維修檢查假天花和冷氣系統，署方得悉事件後立即聯絡建築署緊急檢查及維修工程，已要求全面檢查該署位於大樓內所有天花，樓層檢查昨日初步完成，未有發現其他石屎碎件，全面檢查預計本周內完成。

衛生防護中心大樓原是護士宿舍，2003年SARS後獲馬會撥款翻新興建，成為當時新成立的衛生防護中心行動總部。

至於青山醫院石屎剝落意外，醫管局周日接獲查詢始披露事故，稱非常不滿顧問公司樓宇勘察表現。事隔兩日，醫管局昨晚回覆確認，涉事顧問公司為「富士達建築及工程顧問有限公司」，惟未有交代有否其他醫院由該公司承辦樓宇勘察。該局補充，前日公布成立的檢討委員會將涵蓋青山醫院事故，委員會完成檢討後將向醫管局提交報告及改善建議。

富士達建築及工程顧問為「新福港建設集團有限公司」附屬公司。本報早前引述消息報道，該顧問公司承辦整個新界西聯網醫院樓宇勘察。本報昨午查詢富士達，截稿前未獲回覆。