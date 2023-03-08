指立場刊文提及劉曉波 控方：聽個名都知唔妥 鍾沛權憂定框架 限制所有評論

【明報專訊】「立場新聞」涉串謀發布煽動刊物案，昨於區院進入第37天審訊，控方針對傳媒人區家麟兩篇評論國安法博客提問，多次質疑沒準確列出事實基礎恐誤導讀者。前總編輯鍾沛權反指控方逐句挑剔，「好似想定一套前所未有嘅框架」限制所有評論文章。控方質疑文章談及諾貝爾和平獎得主劉曉波，提到中國的「瘡疤」，「聽個名都知唔妥當啦」，惟在辯方要求澄清後，改稱留待明天續審時處理。
控方針對用作檢控本案的17篇文章，其中兩篇區家麟的博客〈「煽動」作為一種法律武器〉及〈穿官袍戴假髮演一台爛戲〉提問。前者形容叫喊「結束一黨專政」口號便足以被控煽動。
控方引述內地憲法
指推翻中共即推翻國家 即違法
控方引述內地憲法，列明中共領導是中國特色社會主義的最根本特徵，反映憲法禁止破壞中共的領導，「你推翻我（中共）咪即係推翻個國家」。在國安法出現後，顛覆國家政權成為控罪之一，明顯違法。
鍾：推翻可經合法協商修憲
鍾沛權則認為，推翻執政黨地位的過程可以經過合法的協商、修憲，「唔敢講一定違法」。
控方又指支聯會在上文發布3個月後，被控煽動顛覆國家政權罪，案情包括舉辦活動及撰文，推動上述綱領，總結案件並非如文中所述「嗌口號咁簡單」，而是包括不同方式推動綱領。鍾沛權認為支聯會案的核心是「結束一黨專政」綱領，文中描述有一定事實基礎，又直言在本案討論未開審的支聯會案「好奇怪，我冇乜資格去討論」。
文章亦列出劉曉波、內地維權人士支持佔中等4個例子，解釋內地對煽動顛覆國家政權罪的理解。控方質疑文章刻意提及劉曉波，「仲唔係你（中國）嘅瘡疤？」、「聽個名都知唔妥當啦」。
辯方反問，「我唔係好明，劉曉波聽個名都知唔妥？」控方改問其他議題。
控方另引述不同新聞報道，反駁上述維權人士因「廢除一黨專政」等言論被定罪，並非僅因支持佔中違法。鍾沛權強調作者原意是歸納他們被針對的原因，而他們確實因支持佔中被捕；鍾又稱，假如任何文章只要未能鋪陳所有正反意見和事實、未達控方標準便屬煽動文章，效果將極嚴重。他舉例若建制派投稿批評「反中亂港」者，即使沒有列出事實依據，他也不難理解箇中邏輯，會發布文章。
【案件編號：DCCC 265/22】
相關字詞﹕區域法院 鍾沛權 港區國安法 串謀發布或複製煽動刊物罪 立場新聞