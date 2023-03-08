指立場刊文提及劉曉波 控方：聽個名都知唔妥 鍾沛權憂定框架 限制所有評論

控方針對用作檢控本案的17篇文章，其中兩篇區家麟的博客〈「煽動」作為一種法律武器〉及〈穿官袍戴假髮演一台爛戲〉提問。前者形容叫喊「結束一黨專政」口號便足以被控煽動。

控方引述內地憲法

指推翻中共即推翻國家 即違法

控方引述內地憲法，列明中共領導是中國特色社會主義的最根本特徵，反映憲法禁止破壞中共的領導，「你推翻我（中共）咪即係推翻個國家」。在國安法出現後，顛覆國家政權成為控罪之一，明顯違法。

鍾：推翻可經合法協商修憲

鍾沛權則認為，推翻執政黨地位的過程可以經過合法的協商、修憲，「唔敢講一定違法」。

控方又指支聯會在上文發布3個月後，被控煽動顛覆國家政權罪，案情包括舉辦活動及撰文，推動上述綱領，總結案件並非如文中所述「嗌口號咁簡單」，而是包括不同方式推動綱領。鍾沛權認為支聯會案的核心是「結束一黨專政」綱領，文中描述有一定事實基礎，又直言在本案討論未開審的支聯會案「好奇怪，我冇乜資格去討論」。

文章亦列出劉曉波、內地維權人士支持佔中等4個例子，解釋內地對煽動顛覆國家政權罪的理解。控方質疑文章刻意提及劉曉波，「仲唔係你（中國）嘅瘡疤？」、「聽個名都知唔妥當啦」。

辯方反問，「我唔係好明，劉曉波聽個名都知唔妥？」控方改問其他議題。

控方另引述不同新聞報道，反駁上述維權人士因「廢除一黨專政」等言論被定罪，並非僅因支持佔中違法。鍾沛權強調作者原意是歸納他們被針對的原因，而他們確實因支持佔中被捕；鍾又稱，假如任何文章只要未能鋪陳所有正反意見和事實、未達控方標準便屬煽動文章，效果將極嚴重。他舉例若建制派投稿批評「反中亂港」者，即使沒有列出事實依據，他也不難理解箇中邏輯，會發布文章。

【案件編號：DCCC 265/22】