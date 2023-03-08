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「順豐人代」倡2．1設快遞員節 盼增歸屬感

【明報專訊】速遞員是物流長鏈中「最後一公里」的重要力量，其工作時長、薪資福利一直備受關注。在今年全國兩會中，首次當選全國人大代表、湖北順豐速運江漢分部經理汪勇，建議將每年2月1日設立為「中國快遞員節」，希望通過這個節日，給速遞員群體帶來更多認同感和歸屬感，穩定從業隊伍，讓快遞業健康穩步發展。

分部經理汪勇：高強度勞動與薪津不匹配

「每天工作超過12小時是常態，經常受到客戶的指摘和不被理解，同時是發生交通事故第二多的職業。」在汪勇看來，速遞員屬於勞動密集型服務行業，但高強度體力勞動卻與其薪資、福利和權益不匹配。「快遞員的底薪只有1000（元，人民幣，下同）左右，大多是靠業績掙錢。」

汪勇舉例說，「淘寶商家的訂單每天達到一定量，商家只需每件快遞付3元，而快遞員到手只有5毛，還要打電話給客戶和送上門」。此外，很多速遞公司不提供養老、醫療等各種保險。

這些種種原因導致速遞行業人員流動性大，汪勇希望通過「快遞員節」，讓速遞員在節日收到慰問和祝福，不那麼輕易離職。「我們也不指望在這個節日收到慰問金或其他物質上的獎勵，這對於送外賣等其他崗位不公平，只是希望得到大家更多認可。」

4年前當日習看望「快遞小哥」

之所以選擇2月1日設立節日，汪勇說：「這個時間點在農曆新年前後，與其他節日不衝突，員工可以稍微輕鬆點享受節假日。其次也是國家主席習近平看望快遞小哥的日子。」2019年2月1日，習近平走進位於北京前門石頭胡同的快遞服務點、小食店，看望工作中的「快遞小哥」等勞動者。

明報記者

（2023全國兩會）

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