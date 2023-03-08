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秦剛：當豺狼當道 外交官須與狼共舞 指美認知嚴重偏差 要華打不還手「辦不到」

【明報專訊】十四屆全國人大一次會議昨日（7日）舉行記者會，外交部長秦剛就「中國外交政策和對外關係」回答中外記者提問。他以「無人飛艇事件」為例，指美國對華政策「第一粒扣繫錯」而全盤脫軌，美方說的要給中美關係「加裝護欄」，實際上就是要中國打不還手、罵不還口，「但這辦不到」；又形容當「豺狼當道」，中國的外交官也必須與狼共舞，保家衛國。

批美在飛艇事件「有罪推斷」

這是秦剛就任外長後的兩會首秀，約兩小時記者會裏，他共回答14條問題，包括中美、中俄關係，亦談及俄烏戰爭和台海議題。秦剛全程脫稿，侃侃而談，當問及中美關係，他提及不久前發生的無人飛艇事件，表示這是一宗因不可抗力導致的偶發意外事件，美方卻有罪推斷，製造了一場本可以避免的外交危機。「從偶然中可以看到必然，那就是美國對華認知和定位出現了嚴重偏差」。他形容這是「第一粒鈕扣扣錯了」，導致美國對華政策完全脫離了理性健康的正軌。2月初，美國指懷疑有「中國間諜氣球」飛到美國國境，出動F-22隱形戰鬥機發射導彈將之擊落。

秦剛說，中美如同兩名運動員在田徑場上賽跑，一方總是要去絆倒對方，「甚至想讓對方參加殘奧會，這不是公平競爭，而是惡意對抗，犯規了！」他表示，如果美方不踩煞車，再多的護欄也擋不住脫軌翻車，必然陷入衝突對抗，「遏制打壓不會讓美國變得偉大，更阻擋不了中國邁向復興的步伐」。他又舉例自己擔任駐美大使期間和美國人民接觸，知道他們和中國人民一樣追求幸福生活，呼籲中美共同探索出既有利於兩國、又造福世界的正確相處之道。

稱中俄樹新型國際關係典範

至於中俄關係，秦剛稱，它建立在不結盟、不對抗、不針對第三方基礎上，兩國走出了一條大國之間戰略互信、鄰里友好的相處之道，樹立了新型國際關係的典範，「有的國家習慣用冷戰結盟的濾鏡看中俄關係，看到的不過是自己的倒影」，「世界愈是動盪不安，中俄關係愈應穩步向前」，中俄新時代全面戰略協作伙伴關係必將在更高水平上不斷前行。而對於中俄的貿易使用什麼貨幣，他說答案很簡單，什麼貨幣好用，既安全又信得過，就用什麼貨幣；國際貨幣不應成為單邊制裁的殺手鐧，更不應成為霸凌脅迫的代名詞。

談及台灣問題對中美走向衝突的風險，秦剛「早有準備」，他現場拿出一本《中華人民共和國憲法》朗讀序言「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」。他指美國對台灣問題的產生有不可推卸的責任，「台灣問題處理不好，中美關係地動山搖」。

念憲法序言回應台灣問題

秦剛提及，他剛到美國任大使時，美媒驚呼「戰狼」來了。「現在我回來當外長，又不給我這個稱號了，我還真若有所失」。他稱「戰狼外交」是話語陷阱，製造者要麼不懂中國外交，要麼別有用心。他說中國外交有足夠的厚道與善意，但當豺狼當道、惡狼來襲，中國的外交官必須「與狼共舞」，保家衛國。

明報記者

（2023全國兩會）

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