議員轟綠表買居屋漏洞 房局：檢討收緊機制

議員田北辰在會上批評事件荒謬，「你話私人市場難監管啲，買居屋無理由自己都搞唔掂啊」，促政府堵塞漏洞，例如主動查核居屋買家有否持有物業。身兼房屋署長的王天予回應稱，政府一直不會審查綠表人士的入息、資產等，是為鼓勵有能力的公屋居民交出公屋，過去數年平均每年回收8000至9000個公屋單位。她稱因應極端例子，政府會考慮檢討收緊機制，會先在房委會討論。

房局王天予稱資產涉私隱

盧偉國：公屋戶為何又要申報

田北辰追問會否有更多類似個案，質疑政府為何不能在綠表人士買樓時檢查，例如在律師樓簽約階段跟進；房屋事務委員會主席盧偉國稱居民擁有物業的資料屬大數據，不解為何當局難掌握；王天予稱要兼顧市民私隱，但盧偉國反問，公屋居民擁有物業資料如屬私隱，資產亦算私隱，為何亦要申報。

議員楊永杰則認為該個案「萬中無一」，毋須額外花資源審查每宗申請，建議可要求買居屋時在文件中聲明等。議員梁文廣期望政府檢討時能保留政策原意，否則擔心影響回收單位速度。王天予說不論收緊與否，政府均須小心拿捏，重申政策原意好，會檢視是否有人濫用。

王天予會後接受記者提問，稱檢討機制「唔係咁簡單」，問題「千絲萬縷」。被問到會從哪一機制入手及相關時間表，她稱仍需思考，「唔想行了一步，又影響另外其他方面，會全面一點考慮，要給我們時間處理」。房屋署回覆查詢稱，因應社會對公營房屋的需求和建議，署方會檢視並考慮如何收緊安排，確保公營房屋用得其所。