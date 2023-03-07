北角車禍的士機件無問題 疑八旬司機誤踩油門 運署：檢討司機體檢 或收緊

車禍兩人仍危殆 司機今提堂

涉北角車禍的士司機昨暫被控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，今早在東區裁判法院提堂。

運輸署昨回覆本報，截至上月底持有有效的士、公共小巴或公共巴士駕駛執照的人以60至69歲最多，有200,906人，其次為50至59歲，有133,880人。70歲或以上商用車司機續牌須先做體檢取得「體格檢驗證明書」，以延續1年或3年駕駛執照，至上月底持的士、小巴及巴士駕駛執照的70歲或以上司機共67,518人（見圖）。

羅淑佩昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，本港司機確有老年化趨勢，惟不是年紀大就不健康，年長司機意外率未見飈升，而今次意外引發社會關注，她透露當局去年6月已成立專家小組，成員包括醫管局、衛生署及港大醫學院代表， 正檢視體檢安排是否有調整空間，如須做體檢的年齡、體檢項目內容等，檢查或可做得更仔細，例如除三高外，也可加入眼、耳、手握力及腳的反應測試等，認為對較年長司機加強檢查會較「穩陣」。

「體格檢驗證明書」須由註冊醫生簽發，翻查證明書範本，醫生僅須填寫申請人駕駛時是否需佩戴矯正視力的鏡片及助聽器，證明書雖列出「建議檢查範圍」，但無訂明申請人必須做指定檢查。羅淑佩昨稱，日後證明書須「剔格仔」是其中一個研究方向。

業界歡迎收緊 關注費用

倡資助公院免費體檢

本身是的士司機、今年73歲的汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任杜燊棠向本報稱，業界普遍於私家診所自費檢查，惟診所的視力及聽力檢查不是有儀器輔助的專業測試，醫生只靠問診判斷，「你話冇問題佢就信」，體檢僅數分鐘完成，「好求其、好化學」。

他強調業界樂見當局要求體檢更詳細嚴謹，惟費用增加會轉嫁的士司機，甚至不體檢不續牌；去年他曾在公院覆診完成續牌體檢，相較下公院醫生檢查更嚴謹，建議當局日後資助司機免費到公院體檢。

老人科專科醫生佘達明認同現時體檢寬鬆須收緊，惟盼當局可向醫生提供更具體指引，列明視力聽力達什麼水平才可通過體檢，否則僅於證明書加入「剔格仔」亦無補於事。惟他不認同由公院廣泛提供體檢，認為公院醫生忙碌，未必能詳細檢查。