港聞

港聞二

北角車禍的士機件無問題 疑八旬司機誤踩油門 運署：檢討司機體檢 或收緊

【明報專訊】84歲的士司機前日（5日）沿北角炮台山道落斜時失控，撞傷3名途人，其中兩人昨晚仍然危殆。據了解司機報稱腳掣失靈，惟的士經初步檢驗後機件沒大問題，警方初步懷疑有人把油門誤當煞車掣致意外。運輸署長羅淑佩昨透露，政府去年中已成立專家小組，檢討駕駛執照持有人的體格檢驗安排，包括須做體檢的年齡、體檢是否須更仔細頻密等。的士業界形容現時體檢單憑政府問診判斷「好求其」，歡迎政府收緊，惟擔心檢查項目增加，成本轉嫁司機，盼當局資助司機免費到公立醫院體檢。

車禍兩人仍危殆 司機今提堂

涉北角車禍的士司機昨暫被控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，今早在東區裁判法院提堂。

運輸署昨回覆本報，截至上月底持有有效的士、公共小巴或公共巴士駕駛執照的人以60至69歲最多，有200,906人，其次為50至59歲，有133,880人。70歲或以上商用車司機續牌須先做體檢取得「體格檢驗證明書」，以延續1年或3年駕駛執照，至上月底持的士、小巴及巴士駕駛執照的70歲或以上司機共67,518人（見圖）。

羅淑佩昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，本港司機確有老年化趨勢，惟不是年紀大就不健康，年長司機意外率未見飈升，而今次意外引發社會關注，她透露當局去年6月已成立專家小組，成員包括醫管局、衛生署及港大醫學院代表， 正檢視體檢安排是否有調整空間，如須做體檢的年齡、體檢項目內容等，檢查或可做得更仔細，例如除三高外，也可加入眼、耳、手握力及腳的反應測試等，認為對較年長司機加強檢查會較「穩陣」。

「體格檢驗證明書」須由註冊醫生簽發，翻查證明書範本，醫生僅須填寫申請人駕駛時是否需佩戴矯正視力的鏡片及助聽器，證明書雖列出「建議檢查範圍」，但無訂明申請人必須做指定檢查。羅淑佩昨稱，日後證明書須「剔格仔」是其中一個研究方向。

業界歡迎收緊 關注費用

倡資助公院免費體檢

本身是的士司機、今年73歲的汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任杜燊棠向本報稱，業界普遍於私家診所自費檢查，惟診所的視力及聽力檢查不是有儀器輔助的專業測試，醫生只靠問診判斷，「你話冇問題佢就信」，體檢僅數分鐘完成，「好求其、好化學」。

他強調業界樂見當局要求體檢更詳細嚴謹，惟費用增加會轉嫁的士司機，甚至不體檢不續牌；去年他曾在公院覆診完成續牌體檢，相較下公院醫生檢查更嚴謹，建議當局日後資助司機免費到公院體檢。

老人科專科醫生佘達明認同現時體檢寬鬆須收緊，惟盼當局可向醫生提供更具體指引，列明視力聽力達什麼水平才可通過體檢，否則僅於證明書加入「剔格仔」亦無補於事。惟他不認同由公院廣泛提供體檢，認為公院醫生忙碌，未必能詳細檢查。

上 / 下一篇新聞

李：無力確保公眾活動合法 不應辦 主辦者須負法律責任 陳皓桓質疑責任不合比例
李：無力確保公眾活動合法 不應辦 主辦者須負法律責任 陳皓桓質疑責任不合比例
晤夏寶龍 李稱獲鼓勵力推經濟
晤夏寶龍 李稱獲鼓勵力推經濟
夏寶龍指國安風險仍在 囑港居安思危做好預案
夏寶龍指國安風險仍在 囑港居安思危做好預案
FT：人代須棄外國護照 有人持BNO沒法連任
FT：人代須棄外國護照 有人持BNO沒法連任
涉助碎屍疑犯水路逃澳門 遊艇公司職員提堂保釋
涉助碎屍疑犯水路逃澳門 遊艇公司職員提堂保釋
誤撞玻璃建築 4個月196鳥死傷 9屬保育物種 觀鳥會倡立法採鳥類友善建築
誤撞玻璃建築 4個月196鳥死傷 9屬保育物種 觀鳥會倡立法採鳥類友善建築
展真實廉潔度「說好故事」 廉署建國際學院
展真實廉潔度「說好故事」 廉署建國際學院
四級火地盤壞水泵 消防發危險通知書促修
四級火地盤壞水泵 消防發危險通知書促修
醫局設檢討委會 查儀器設施保養
醫局設檢討委會 查儀器設施保養
官員指違法後「法律上信戴 政治響警號」 區：中聯辦譴責後 盡力解散初選
官員指違法後「法律上信戴 政治響警號」 區：中聯辦譴責後 盡力解散初選
稱戴知分歧 採「積極運用否決」迎合各人
稱戴知分歧 採「積極運用否決」迎合各人
議員轟綠表買居屋漏洞 房局：檢討收緊機制
議員轟綠表買居屋漏洞 房局：檢討收緊機制
理大外衝突 9人認罪6人否認 黃子悅認暴動 放棄保釋
理大外衝突 9人認罪6人否認 黃子悅認暴動 放棄保釋
向保安撒粉案 3中大生否認非法集結 保安記錄被截者動機「抗議無自由出入」
向保安撒粉案 3中大生否認非法集結 保安記錄被截者動機「抗議無自由出入」
涉泄投訴資料招生意 醫委委員否認公職失當
涉泄投訴資料招生意 醫委委員否認公職失當
長者用健康App 「護士視像」減就醫抑鬱 遠程監察慢性病者 理大研究團隊：助公共醫療紓壓
長者用健康App 「護士視像」減就醫抑鬱 遠程監察慢性病者 理大研究團隊：助公共醫療紓壓
聯國委會促「檢討」國安法 港府批內容失實強烈不滿
聯國委會促「檢討」國安法 港府批內容失實強烈不滿
新一屆扶貧會商精準扶貧 有委員冀續公布貧窮報告
新一屆扶貧會商精準扶貧 有委員冀續公布貧窮報告
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】免為酒樓街坊添麻煩 變陣只擺兩圍 民主黨小圍春茗
【Emily】免為酒樓街坊添麻煩 變陣只擺兩圍 民主黨小圍春茗
【Emily】一人一鍋 人代酒店閉環打邊爐
【Emily】一人一鍋 人代酒店閉環打邊爐
【Emily】九巴31轉車站全投運 有App留意優惠
【Emily】九巴31轉車站全投運 有App留意優惠
【Emily】有歷史建築 龍虎山環境教育中心周五起閉館
【Emily】有歷史建築 龍虎山環境教育中心周五起閉館
【Emily】高才通收逾1.4萬申請 已批逾9600份
【Emily】高才通收逾1.4萬申請 已批逾9600份
【Emily】副局去港大經管學院 介紹港金融業機遇
【Emily】副局去港大經管學院 介紹港金融業機遇