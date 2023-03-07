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稱戴知分歧 採「積極運用否決」迎合各人

【明報專訊】初選參加者被指串謀協議否決財政預算案，區諾軒昨稱，戴耀廷明白各人有異議，故採用「積極運用」否決權作為初選條款，以「統攝」不同人的觀點。他又稱，即使簽署初選條款，參選人都不一定要無差別否決預算案，例如新思維狄志遠早前都表態否決預算案，庭上多人嘩然發笑。

縱簽初選條款 毋須無差別否決財案

辯方展示香港島初選協調會議文件，談及會積極運用《基本法》權力否決預算案。區諾軒強調，那是戴耀廷的共識，而非與會者的共識。法官李運騰稱共識應該是至少兩個人的共同理念，區解釋戴耀廷採用「積極運用」的字眼，以統攝不同人的想法。法官陳慶偉聽到「統攝」一字，質疑有威脅意味，笑言如果自己統攝下屬，就不必聆聽他們的觀點。經討論後，區改用「迎合」（accommodate）一字，表達戴耀廷概括眾人想法。

區諾軒2020年4月發帖轉載《蘋果日報》訪問，稱候選人對「35+」有兩種想像，其一是透過議會過半提高民主派議價能力；其二是「不惜攬炒」，否決預算案向北京施壓。區供稱，兩方角力於2020年6月有變化，因為「墨落無悔」聲明書出台，會減低聯署者的立場模糊性，不過他們仍有空間「走盞」。

辦方指參選者可歸類4立場 區同意

辯方提出，初選參加者可歸類為4種立場，包括必定否決預算案、積極運用否決權、會運用否決權，以及拒絕綑綁立場，區諾軒同意說法。被問到是否有人公開提倡不要綑綁立場，區稱總有人沒有表態，「疑點利益應該歸於被告」。

此外，區諾軒補充，上周五供述的「沈旭暉35+交流會」與會者包括被告林景楠、有意參選立法會工程界的黃偉信、批發及零售界張秀賢和飲食界林瑞華。區諾軒稱各人支持「35+」，但不主張就否決預算案綑綁立場。

（初選案）

相關字詞﹕串謀顛覆國家政權罪 財政預算案 墨落無悔 民主派初選案 區諾軒 港區國安法

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