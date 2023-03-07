官員指違法後「法律上信戴 政治響警號」 區：中聯辦譴責後 盡力解散初選

批公民黨「搶韁」記招民粹 嘆鄭達鴻遭累

代表公民黨鄭達鴻和社民連梁國雄的辯方資深大律師潘熙，昨早在庭上展示區諾軒今年1月寫予鄭達鴻的信件，該信件納入控方披露的「不被引用的材料」，信內提及公民黨「民粹」，並於2020年3月「搶韁」召開記者會（見表）。潘熙問區諾軒形容鄭達鴻被公民黨「連累」的意思，區回應稱，若說公民黨於上述3月25日舉辦記者會，而鄭又有出席，的確有連累之意。

區其後稱「不如閂咗封信先，私人信件嚟」，語畢有人關上熒幕投影。控方質疑區無法回答另一政黨的事務，法官陳慶偉亦稱，對於公民黨記者會是否反映「鬥黃」，辯方可請鄭達鴻出庭自辯。

提出底線 官方機構指違法即考慮停

潘熙之後引述戴耀廷於2020年5月撰文指出，《基本法》無規定立法會否決《財政預算案》只能單純因為財案內容。區諾軒回應稱，戴耀廷是港大法律系教授、憲法方面是專家，亦參與基本法起草工作，形容戴是權威，故無質疑或挑戰其專業。不過區說，合法與否不是戴「說了算」，故區曾提出底線，一旦有官方機構指控初選違法，屬「政治警號」，就要考慮停止初選活動。區庭上表示，其建議無信息紀錄作證，但他向控方錄取無損權益口供有談及。

2020年7月9日，政制及內地事務局長曾國衞指出初選可能違反國安法，戴同日在記者會稱看不到初選犯法。區諾軒表示，他在「法律上信任戴耀廷當時觀點，政治上我開始響起問號，那是基於我的政治判斷」。同月11至12日初選投票，中聯辦同月13日發聲明嚴厲譴責初選非法，戴翌日發帖重申維持立場。

官員月初指違法續辦 稱已如箭在弦

法官李運騰問及，官方月初指初選或違法，為何仍繼續舉行？區諾軒回答，當時未認識有關法律，例如何謂「非法手段」，而且初選如箭在弦，數天內民研遭搜查及舉辦投票，無足夠時間冷靜思考。其間，就初選是否合法的問題僅是泛泛而談，未有明確問及否決財案，有人擔憂或涉勾結外國勢力，區無印象參選人曾詳細詢問。

曾問吳璟儁怎補救 冀群組信息助被告求情

區供稱，他在中聯辦發表聲明後就退出初選，更盡力解散初選，約見時任政制及內地事務局政治助理吳璟儁，徵詢補救措施的意見，問建議組織者退出初選是否可行，對方說只能盡量做。

區認為無論如何要停止初選工作，遂前往戴耀廷的辦公室表達欲退出初選，戴稱需時考慮；另外趙家賢說若區退出，趙亦緊隨區退出。同月15日，區於facebook宣布退出初選，趙翌日宣布退出，及後戴公布將會休息。

區在庭上最後補充，他讀畢《港區國安法》第33（1）條後才決定退出初選；條例列明自動放棄犯罪或者有效防止犯罪結果的罪犯，可減輕處罰，甚至免除處罰。區又提到，剩餘工作在選區有群組信息紀錄，望可為同案被告「找到好的求情，以及從輕發落的基礎」。有被告聞言表情諤然。審訊周三續。

【案件編號：HCCC 69/22】

明報記者

（初選案）