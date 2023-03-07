醫局設檢討委會 查儀器設施保養

醫管局稱，檢討委員會將檢視近期數宗涉「醫院維修保養事宜」的應變及整體管理，並檢視公院向總辦事處報告的程序，以及公院在事故後的溝通工作。局方亦已指示轄下各醫院一個月內完成儀器及設施的初步檢查，加強現行維修保養。據悉檢查範圍包括各項懸掛儀器及樓宇勘察，會按風險處理。

至於委員會成員，局方稱將邀不同專業界別，包括醫管局大會成員、工程及傳訊專家。消息稱醫管局昨早才決定成立委員會，正物色人選，料由溫文儀領導，立法會醫衛界議員林哲玄亦獲邀擔任委員。本報昨向醫管局查詢成員名單、是否應盧寵茂要求始成立委員會、將檢查哪些儀器及設施，局方一律稱無補充。

病人組織質疑僅交代「有做嘢」

香港病人政策連線主席林志釉期望委員會檢視如何確保醫院設備和建築安全、釐清醫管局監管角色。他指醫管局有常設委員會監察服務安全及質素，卻未盡其責，憂檢討委員會或淪為花瓶，僅為向公眾交代局方「有做嘢」。林哲玄認為當局須改善風險通報增透明度，適時公布事故。