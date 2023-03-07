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展真實廉潔度「說好故事」 廉署建國際學院

【明報專訊】廉署去年委任前廉政專員白韞六出任為期一年的特別顧問，其間繼續出任國際反貪局聯合會主席。廉署昨表示，現任專員胡英明自去年7月上任便開展聯合會主席的交接工作及程序，計劃9月接任。近年香港在「透明國際」清廉指數排名下跌，廉署曾稱指數「非反映實際廉潔情况」。廉署昨公布正構建「香港國際廉政學院」，透過國際平台「優化」香港廉潔度的調查，「向國際社會真實反映香港的廉潔情况，說好香港故事」。

去年貪污投訴減兩成

廉署昨公布年度工作回顧，形容「香港貪污情况繼續有效受控」，去年不計及選舉投訴，共接獲1835宗貪污投訴，較前年減少429宗，減幅19%；涉及政府、公共機構及私營機構的投訴分別較前年下降17%、12%及20%。接獲的投訴中，牽涉政府和公營機構的投訴共佔約36%，分別有533宗和121宗，有關私營機構的投訴則佔64%，有1181宗。廉署解釋是去年初第五波疫情導致經濟活動減少，情况如2020年疫情爆發初期。

涉私企投訴 樓宇管理最多

廉署表示，私營機構中佔最多投訴的界別為樓宇管理，有420宗，其次是建造業和金融保險業。署方今年1月展開「火網」行動瓦解涉及10個樓宇維修工程的貪污集團，拘捕49人；記者會後至1月底，署方再接獲58宗樓宇管理個案的投訴。廉署去年共檢控204人，定罪率八成，比前年檢控的190人多14人。

「煽不投票」控9人 全定罪

至於選舉相關案件，選舉改制後舉行了4場選舉——2021年選委會界別分組一般選舉、2021年立法會換屆選舉、2022年行政長官選舉及2023年鄉郊代表選舉，廉署分別接獲20宗、96宗、5宗及14宗投訴。就執法數字，去年11人因選舉罪行被檢控，12人因干犯選舉罪行被定罪，22人因干犯輕微選舉罪行（主要涉及選舉開支）被警告。就2021年新增的「在選舉期間內藉公開活動煽惑不投票或投無效票」罪行，廉署經調查後至今已起訴9人，全部被定罪，另1人接受警誡。

另外，廉署正整合現有資源及設施，構建「香港國際廉政學院」，持續提供反貪訓練課程，對象涵蓋國際反貪機構人員及本地執法機構，亦會為公私營機構人員提供反貪培訓，並探討為學院的課程提供資歷架構認證。下年為廉署成立50周年，廉署將籌辦國際會議、開放日、廉政電視劇集等一系列活動。

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