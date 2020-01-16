港聞

港聞二

誤撞玻璃建築 4個月196鳥死傷 9屬保育物種 觀鳥會倡立法採鳥類友善建築

【明報專訊】本港高樓大廈林立，樓宇多採鏡面或玻璃幕牆設計，成為雀鳥殺手。香港觀鳥會發表首份香港鳥撞玻璃問題監察報告，於去年9至12月共錄得196隻雀鳥撞到建築物死傷的個案，當中179隻死亡，17隻受傷，包括屬「極度瀕危」的黃胸鵐（俗稱禾花雀）。報告指出，全港15區有雀鳥撞傷紀錄，沙田最多，4個月內43隻撞傷。觀鳥會相信有關個案只屬冰山一角，建議當局長遠考慮立法規管建築物須採「鳥類友善」設計，例如貼上防鳥撞貼紙等，減低玻璃反射及雀鳥撞牆死傷風險。

觀鳥會分析去年9至12月透過兩個途徑收集的數據，包括該會每月巡查5個潛在「鳥撞黑點」，即美孚、青衣、尖沙嘴、中大校園及港大校園，以及收集公眾自行呈報個案的平台「全球鳥撞地圖」的資料庫。綜合數據，該4個月內共錄得141宗鳥撞報告，包括196隻現場發現的「鳥撞個體」，以及35個鳥撞拓印，即鳥撞玻璃後在表面留下的羽粉、羽毛或排泄物。

沙田重災區 中大圓夢臺35死

校方：放植物後未再現鳥屍

報告顯示，沙田為最多雀鳥撞死或撞傷的地區，而11月則是調查期間錄得鳥撞個體最多的月份，共113隻死傷，月內發生多宗集體鳥撞建築物事件，包括中大伍宜孫書院圓夢臺有35隻白頭鵯撞到透明玻璃圍欄死亡、觀塘海濱道One Harbour Square 14隻栗頸鳳鶥撞玻璃幕牆死傷。中大昨就事件回覆本報稱，事後已於意外地點擺放植物，之後再沒收到該地點有雀鳥屍體報告。

觀鳥會表示，在196隻鳥撞個體中，有9隻分屬7種具保育級別的物種，包括被國際自然保護聯盟（IUCN）列「極度瀕危」的黃胸鵐、屬國家二級保護動物的鷹鴞和藍喉歌鴝、在內地列作「近危」的矛斑蝗鶯，以及屬「本地關注」物種的藍歌鴝、小蝗鶯和黑鳽。

可仿紐約75呎樓須防鳥撞

觀鳥會保育主任黃雪媚稱，玻璃幕牆及鏡子會反射天空及附近樹木的影像，鳥類不懂識別，會誤以為可穿過，而鳥飛行速度可達每小時逾50公里，撞上玻璃易致傷亡。她指近代新式建築多用玻璃或鏡面設計，如不採取措施，鳥撞風險會愈來愈高，建議港府長遠考慮參考美國紐約立法，規定新建樓宇或翻新建築物離地面75呎樓層的九成外牆須使用「鳥類友善」設計。

觀鳥會副總監胡明川強調，不是建議完全限制建築物不採用玻璃設計，只盼各界盡量減用或採措施減低影響。黃雪媚建議可於建築物外牆懸掛物件，或貼上防鳥撞貼紙，料可減九成雀鳥撞牆風險，例如港鐵美孚站去年9至11月錄得30宗鳥撞個案，分別為7隻鳥撞個體及23個鳥印，但美孚站玻璃於12月貼上防鳥撞貼紙後，該月未再錄得個案。

明報記者

（城市保育）

上 / 下一篇新聞

李：無力確保公眾活動合法 不應辦 主辦者須負法律責任 陳皓桓質疑責任不合比例
李：無力確保公眾活動合法 不應辦 主辦者須負法律責任 陳皓桓質疑責任不合比例
晤夏寶龍 李稱獲鼓勵力推經濟
晤夏寶龍 李稱獲鼓勵力推經濟
夏寶龍指國安風險仍在 囑港居安思危做好預案
夏寶龍指國安風險仍在 囑港居安思危做好預案
FT：人代須棄外國護照 有人持BNO沒法連任
FT：人代須棄外國護照 有人持BNO沒法連任
涉助碎屍疑犯水路逃澳門 遊艇公司職員提堂保釋
涉助碎屍疑犯水路逃澳門 遊艇公司職員提堂保釋
展真實廉潔度「說好故事」 廉署建國際學院
展真實廉潔度「說好故事」 廉署建國際學院
四級火地盤壞水泵 消防發危險通知書促修
四級火地盤壞水泵 消防發危險通知書促修
醫局設檢討委會 查儀器設施保養
醫局設檢討委會 查儀器設施保養
官員指違法後「法律上信戴 政治響警號」 區：中聯辦譴責後 盡力解散初選
官員指違法後「法律上信戴 政治響警號」 區：中聯辦譴責後 盡力解散初選
稱戴知分歧 採「積極運用否決」迎合各人
稱戴知分歧 採「積極運用否決」迎合各人
北角車禍的士機件無問題 疑八旬司機誤踩油門 運署：檢討司機體檢 或收緊
北角車禍的士機件無問題 疑八旬司機誤踩油門 運署：檢討司機體檢 或收緊
議員轟綠表買居屋漏洞 房局：檢討收緊機制
議員轟綠表買居屋漏洞 房局：檢討收緊機制
理大外衝突 9人認罪6人否認 黃子悅認暴動 放棄保釋
理大外衝突 9人認罪6人否認 黃子悅認暴動 放棄保釋
向保安撒粉案 3中大生否認非法集結 保安記錄被截者動機「抗議無自由出入」
向保安撒粉案 3中大生否認非法集結 保安記錄被截者動機「抗議無自由出入」
涉泄投訴資料招生意 醫委委員否認公職失當
涉泄投訴資料招生意 醫委委員否認公職失當
長者用健康App 「護士視像」減就醫抑鬱 遠程監察慢性病者 理大研究團隊：助公共醫療紓壓
長者用健康App 「護士視像」減就醫抑鬱 遠程監察慢性病者 理大研究團隊：助公共醫療紓壓
聯國委會促「檢討」國安法 港府批內容失實強烈不滿
聯國委會促「檢討」國安法 港府批內容失實強烈不滿
新一屆扶貧會商精準扶貧 有委員冀續公布貧窮報告
新一屆扶貧會商精準扶貧 有委員冀續公布貧窮報告
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】免為酒樓街坊添麻煩 變陣只擺兩圍 民主黨小圍春茗
【Emily】免為酒樓街坊添麻煩 變陣只擺兩圍 民主黨小圍春茗
【Emily】一人一鍋 人代酒店閉環打邊爐
【Emily】一人一鍋 人代酒店閉環打邊爐
【Emily】九巴31轉車站全投運 有App留意優惠
【Emily】九巴31轉車站全投運 有App留意優惠
【Emily】有歷史建築 龍虎山環境教育中心周五起閉館
【Emily】有歷史建築 龍虎山環境教育中心周五起閉館
【Emily】高才通收逾1.4萬申請 已批逾9600份
【Emily】高才通收逾1.4萬申請 已批逾9600份
【Emily】副局去港大經管學院 介紹港金融業機遇
【Emily】副局去港大經管學院 介紹港金融業機遇