誤撞玻璃建築 4個月196鳥死傷 9屬保育物種 觀鳥會倡立法採鳥類友善建築

觀鳥會分析去年9至12月透過兩個途徑收集的數據，包括該會每月巡查5個潛在「鳥撞黑點」，即美孚、青衣、尖沙嘴、中大校園及港大校園，以及收集公眾自行呈報個案的平台「全球鳥撞地圖」的資料庫。綜合數據，該4個月內共錄得141宗鳥撞報告，包括196隻現場發現的「鳥撞個體」，以及35個鳥撞拓印，即鳥撞玻璃後在表面留下的羽粉、羽毛或排泄物。

沙田重災區 中大圓夢臺35死

校方：放植物後未再現鳥屍

報告顯示，沙田為最多雀鳥撞死或撞傷的地區，而11月則是調查期間錄得鳥撞個體最多的月份，共113隻死傷，月內發生多宗集體鳥撞建築物事件，包括中大伍宜孫書院圓夢臺有35隻白頭鵯撞到透明玻璃圍欄死亡、觀塘海濱道One Harbour Square 14隻栗頸鳳鶥撞玻璃幕牆死傷。中大昨就事件回覆本報稱，事後已於意外地點擺放植物，之後再沒收到該地點有雀鳥屍體報告。

觀鳥會表示，在196隻鳥撞個體中，有9隻分屬7種具保育級別的物種，包括被國際自然保護聯盟（IUCN）列「極度瀕危」的黃胸鵐、屬國家二級保護動物的鷹鴞和藍喉歌鴝、在內地列作「近危」的矛斑蝗鶯，以及屬「本地關注」物種的藍歌鴝、小蝗鶯和黑鳽。

可仿紐約75呎樓須防鳥撞

觀鳥會保育主任黃雪媚稱，玻璃幕牆及鏡子會反射天空及附近樹木的影像，鳥類不懂識別，會誤以為可穿過，而鳥飛行速度可達每小時逾50公里，撞上玻璃易致傷亡。她指近代新式建築多用玻璃或鏡面設計，如不採取措施，鳥撞風險會愈來愈高，建議港府長遠考慮參考美國紐約立法，規定新建樓宇或翻新建築物離地面75呎樓層的九成外牆須使用「鳥類友善」設計。

觀鳥會副總監胡明川強調，不是建議完全限制建築物不採用玻璃設計，只盼各界盡量減用或採措施減低影響。黃雪媚建議可於建築物外牆懸掛物件，或貼上防鳥撞貼紙，料可減九成雀鳥撞牆風險，例如港鐵美孚站去年9至11月錄得30宗鳥撞個案，分別為7隻鳥撞個體及23個鳥印，但美孚站玻璃於12月貼上防鳥撞貼紙後，該月未再錄得個案。

明報記者

（城市保育）