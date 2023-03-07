涉助碎屍疑犯水路逃澳門 遊艇公司職員提堂保釋

被告林舜（41歲）報稱遊艇公司職員，控罪稱他2023年2月24日在香港某處當鄺港智犯可逮捕的罪行，即謀殺，而他知悉或相信該人就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解的情况下，安排鄺港智乘搭遊艇逃往澳門，而意圖妨礙拘捕或檢椌該人。書記讀出控罪詳情後，被告表示「明白」。

控方申請押後案件與另一相關案件一併處理，辯方申請保釋，控方沒反對。黃官一度押後案件，着雙方索取指示，黃官聽畢雙方陳辭，批准被告以5萬元保釋，不得離港，須交出旅遊證件及領取特區護照的收據，每周到警署報到兩次須居於報稱地址，更改地址前24小時通知警方。

翻查資料，控罪書中的男子鄺港智（28歲）上月尾與兄長鄺港傑（31歲，報稱司機）、父親鄺球（65歲，已退休）被控一項謀殺罪，母親李瑞香（63歲，已退休）被控一項妨礙司法公正罪，案件亦於5月8日再訊。

【案件編號：KCCC 640/23】