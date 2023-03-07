涉助碎屍疑犯水路逃澳門 遊艇公司職員提堂保釋

【明報專訊】28歲模特兒、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳遭殺害碎屍，前夫一家四人及前家翁情婦早前被捕。警方上周四（2日）再拘捕於租賃遊艇公司工作男子，涉嫌嘗試收取30萬元協助死者前夫經水路逃離香港，被控一項「意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯」罪，昨被押往九龍城裁判法院首次提堂。署理主任裁判官黃雅茵批准被告以5萬元保釋，並應控方要求把案件押後至5月8日再訊，以待警方進一步調查，屆時將與另一相關案件提訊。
被告林舜（41歲）報稱遊艇公司職員，控罪稱他2023年2月24日在香港某處當鄺港智犯可逮捕的罪行，即謀殺，而他知悉或相信該人就該罪行或另一可逮捕罪行有罪，並在無合法權力依據或合理辯解的情况下，安排鄺港智乘搭遊艇逃往澳門，而意圖妨礙拘捕或檢椌該人。書記讀出控罪詳情後，被告表示「明白」。
控方申請押後案件與另一相關案件一併處理，辯方申請保釋，控方沒反對。黃官一度押後案件，着雙方索取指示，黃官聽畢雙方陳辭，批准被告以5萬元保釋，不得離港，須交出旅遊證件及領取特區護照的收據，每周到警署報到兩次須居於報稱地址，更改地址前24小時通知警方。
翻查資料，控罪書中的男子鄺港智（28歲）上月尾與兄長鄺港傑（31歲，報稱司機）、父親鄺球（65歲，已退休）被控一項謀殺罪，母親李瑞香（63歲，已退休）被控一項妨礙司法公正罪，案件亦於5月8日再訊。